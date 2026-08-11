Se filtró quién es el otro ex de Wanda Nara confirmado para participar en MasterChef Celebrity Yanina Latorre dio a conocer una sorpresiva figura de la farándula que competirá frente a las hornallas de Telefe. Agregar C5N en









La empresaria tendrá a una de sus exparejas en el famoso reality.

La cuenta regresiva para el regreso de MasterChef Celebrity volvió a encender las alarmas en el ambiente del espectáculo. Fiel a su estilo picante, Yanina Latorre causó revuelo al brindar precisiones exclusivas sobre la nómina de famosos que competirán en las cocinas de Telefe. Durante la emisión de su programa SQP, emitido por la pantalla de América TV, la panelista dio a conocer tres figuras que ya estarían confirmadas para el ciclo.

Entre las sorpresas que dejó la lista de participantes, la novedad que generó mayor impacto en el público fue la incorporación de L-Gante. El referente de la cumbia pisará el estudio gastronómico como otro famoso ex de Wanda Nara, sumándose a la lista de exparejas de la conductora que pasaron por el certamen. De esta forma, el músico seguirá los pasos de Maxi López, padre de los tres hijos mayores de la modelo y figura de la edición anterior.

El músico se presentó en Ramallo con un show para 12 mil personas. Captura Instagram La presencia del cantante de cumbia en la competencia culinaria promete convertirse en uno de los focos de mayor audiencia para el canal de las pelotas. El convulsionado historial afectivo que mantuvo con la mediática y el alto impacto mediático de su vínculo sentimental convierten a su llegada en un imán para las redes sociales, despertando una enorme expectativa entre los fanáticos antes del debut oficial.

Con este movimiento en la grilla de participantes, la producción del certamen busca repetir el éxito de temporadas pasadas apostando a perfiles de alta exposición pública. La confirmación del referente musical suma picante a la previa del reality más famoso del país, donde su desempeño frente a las hornallas promete dar que hablar en cada emisión de la pantalla chica.

Cuándo comienza MasterChef Celebrity La fecha exacta del estreno de la nueva temporada de MasterChef Celebrity por la pantalla de Telefe todavía no fue comunicada de forma oficial por las autoridades del canal. Sin embargo, el programa ya se encuentra en una etapa avanzada de preproducción y se espera que las grabaciones comiencen durante los próximos meses para definir la grilla del horario central de la televisión argentina.

Telefe convocó a 24 famosos que competirán en la nueva temporada de reality de cocina. Telefe La conducción del ciclo estará a cargo de Wanda Nara, quien regresa al formato tras su experiencia previa en la versión tradicional del reality de cocina. La producción trabaja intensamente en el armado del casting y ya se han iniciado las conversaciones con diversas figuras del espectáculo, el periodismo y el entretenimiento local para cerrar la lista definitiva de participantes. El canal mantiene un gran hermetismo sobre el día específico del debut en la pantalla, pero se estima que los anuncios formales y las promociones principales se lanzarán una vez que el elenco de famosos esté completamente confirmado. El regreso de este formato es una de las apuestas más importantes de la señal cinematográfica para mantener el liderazgo en la audiencia de la televisión abierta.