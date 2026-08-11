IR A
IR A

Se filtró quién es el otro ex de Wanda Nara confirmado para participar en MasterChef Celebrity

Yanina Latorre dio a conocer una sorpresiva figura de la farándula que competirá frente a las hornallas de Telefe.

La empresaria tendrá a una de sus exparejas en el famoso reality.

La empresaria tendrá a una de sus exparejas en el famoso reality.

La cuenta regresiva para el regreso de MasterChef Celebrity volvió a encender las alarmas en el ambiente del espectáculo. Fiel a su estilo picante, Yanina Latorre causó revuelo al brindar precisiones exclusivas sobre la nómina de famosos que competirán en las cocinas de Telefe. Durante la emisión de su programa SQP, emitido por la pantalla de América TV, la panelista dio a conocer tres figuras que ya estarían confirmadas para el ciclo.

¿Quiénes son los convocados para MasterChef?
Te puede interesar:

Yanina Latorre filtró la lista de los famosos que van a MasterChef Celebrity: qué figura de otro canal aparece

Entre las sorpresas que dejó la lista de participantes, la novedad que generó mayor impacto en el público fue la incorporación de L-Gante. El referente de la cumbia pisará el estudio gastronómico como otro famoso ex de Wanda Nara, sumándose a la lista de exparejas de la conductora que pasaron por el certamen. De esta forma, el músico seguirá los pasos de Maxi López, padre de los tres hijos mayores de la modelo y figura de la edición anterior.

El músico se presentó en Ramallo con un show para 12 mil personas.

El músico se presentó en Ramallo con un show para 12 mil personas.

La presencia del cantante de cumbia en la competencia culinaria promete convertirse en uno de los focos de mayor audiencia para el canal de las pelotas. El convulsionado historial afectivo que mantuvo con la mediática y el alto impacto mediático de su vínculo sentimental convierten a su llegada en un imán para las redes sociales, despertando una enorme expectativa entre los fanáticos antes del debut oficial.

Con este movimiento en la grilla de participantes, la producción del certamen busca repetir el éxito de temporadas pasadas apostando a perfiles de alta exposición pública. La confirmación del referente musical suma picante a la previa del reality más famoso del país, donde su desempeño frente a las hornallas promete dar que hablar en cada emisión de la pantalla chica.

Cuándo comienza MasterChef Celebrity

La fecha exacta del estreno de la nueva temporada de MasterChef Celebrity por la pantalla de Telefe todavía no fue comunicada de forma oficial por las autoridades del canal. Sin embargo, el programa ya se encuentra en una etapa avanzada de preproducción y se espera que las grabaciones comiencen durante los próximos meses para definir la grilla del horario central de la televisión argentina.

Telefe convocó a 24 famosos que competirán en la nueva temporada de reality de cocina.

Telefe convocó a 24 famosos que competirán en la nueva temporada de reality de cocina.

La conducción del ciclo estará a cargo de Wanda Nara, quien regresa al formato tras su experiencia previa en la versión tradicional del reality de cocina. La producción trabaja intensamente en el armado del casting y ya se han iniciado las conversaciones con diversas figuras del espectáculo, el periodismo y el entretenimiento local para cerrar la lista definitiva de participantes.

El canal mantiene un gran hermetismo sobre el día específico del debut en la pantalla, pero se estima que los anuncios formales y las promociones principales se lanzarán una vez que el elenco de famosos esté completamente confirmado. El regreso de este formato es una de las apuestas más importantes de la señal cinematográfica para mantener el liderazgo en la audiencia de la televisión abierta.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Mauro Icardi apuntó contra Nora Colosimo y Wanda Nara.

Mauro Icardi habló sobre el supuesto video de Nora Colosimo y apuntó contra Wanda Nara

Mauro Icardi y La China Suárez tendrían un nuevo destino.

El nuevo destino de Mauro Icardi y La China Suárez: un club europeo va por el delantero

Wanda Nara apuntó sin piedad contra Mauro Icardi.

Wanda Nara volvió a apuntar contra Mauro Icardi: "Te separás de tu pareja, no de tus hijos"

Aseguran que Nora Colosimo influyó en sus nietas para que hablen mal de Mauro Icardi.

El video que complica a Nora Colosimo: aseguran que obligaba a sus nietas a hablar mal de Mauro Icardi

Wanda Nara y el mal momento en el aeropuerto.

Wanda Nara regresó al país y vivió un inesperado percance en el aeropuerto: qué le pasó

Wanda Nara furiosa contra Mauro Icardi

Wanda reveló la bizarra actividad que Icardi les hizo hacer a sus hijas con una foto de la China Suárez

últimas noticias

Los mercados tambalearon durante este martes. 

Alerta financiera: las acciones argentinas se desplomaron y el riesgo país quedó cerca de los 470 puntos

Hace 26 minutos
El canal oficial del exlíder de Soda Stereo lanzó una transmisión especial de 24 horas. 

El conmovedor homenaje a Gustavo Cerati en el día que hubiera cumplido años: "Qué difícil el camino sin vos"

Hace 32 minutos
Tini mostró detalles de los preparativos de su boda.

Tini Stoessel confirmó su casamiento con Rodrigo de Paul: el emocionante video

Hace 39 minutos
Carlos Luis Cáceres fue localizado en buen estado de salud.

Colombia: encontraron con vida a Carlos Cáceres, el argentino buscado tras el terremoto

Hace 46 minutos
El Gobierno reunió a la mesa política.

Tras la caída de la Ley de Tierras, el Gobierno reunió a la mesa política por la agenda legislativa

Hace 53 minutos