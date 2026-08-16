Un partido clave: cuándo vuelve a jugar River tras el triunfo contra Argentinos Juniors El Millonario se desahogó y derrotó 2-0 al Bicho en el Monumental por el Torneo Clausura 2026, por lo que dejó atrás una racha de cinco derrotas consecutivas. Ahora, buscará ratificar su levantada en su próximo encuentro. Por Agregar C5N en









River le ganó a Argentinos Juniors. X (@LigaAFA)

River venció 2-0 a Argentinos Juniors en el estadio Monumental por la quinta fecha de la Zona B del Torneo Clausura 2026, por lo que dejó atrás la racha de cinco derrotas consecutivas y obtuvo su primer triunfo en el campeonato. Ahora, se preparará para su siguiente partido.

El próximo encuentro de River será contra Independiente Santa Fe en el estadio Nemesio Camacho, en el marco del partido de ida por los octavos de final de la Copa Sudamericana. El cruce, que estaba previsto para el 12 de agosto, fue pospuesto para este miércoles a las 21:30 debido al terremoto que azotó a Colombia. Luego, el encuentro de vuelta se disputará el 26 de agosto en el Monumental.

River le ganó a Argentinos Juniors en el Monumental. Instagram (@riverplate) Por lo pronto, el equipo de Eduardo Coudet finalizó en la primera posición del Grupo H con 14 puntos, después de que sumara cuatro triunfos y dos empates. Por su parte, el conjunto colombiano afrontará esta instancia ya que terminó tercero en el Grupo E de la Copa Libertadores con ocho unidades, luego de dos victorias, dos igualdades y dos derrotas.

El ganador de la llave enfrentará en los cuartos de final al vencedor de Olimpia contra Vasco da Gama, que en el primer encuentro empataron 0-0 en Brasil. La final del torneo se llevará adelante el 21 de noviembre en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Colombia.

Marcelo Gallardo suena para dirigir a una importante selección tras su último paso en River Marcelo Gallardo aparece como el principal candidato para dirigir a la selección de Ecuador, luego de que la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) iniciara la búsqueda de un nuevo entrenador al concretarse la salida de Sebastián Beccacece. Según informó el periodista César Luis Merlo, el "Muñeco" ya mantuvo una reunión con Francisco Egas, presidente del organismo, aunque las conversaciones todavía se encuentran en una etapa inicial.