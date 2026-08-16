16 de agosto de 2026 Inicio
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Un partido clave: cuándo vuelve a jugar River tras el triunfo contra Argentinos Juniors

El Millonario se desahogó y derrotó 2-0 al Bicho en el Monumental por el Torneo Clausura 2026, por lo que dejó atrás una racha de cinco derrotas consecutivas. Ahora, buscará ratificar su levantada en su próximo encuentro.

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River le ganó a Argentinos Juniors.

River le ganó a Argentinos Juniors.

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River le ganó a Argentinos Juniors en el Monumental.
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El próximo encuentro de River será contra Independiente Santa Fe en el estadio Nemesio Camacho, en el marco del partido de ida por los octavos de final de la Copa Sudamericana. El cruce, que estaba previsto para el 12 de agosto, fue pospuesto para este miércoles a las 21:30 debido al terremoto que azotó a Colombia. Luego, el encuentro de vuelta se disputará el 26 de agosto en el Monumental.

River le ganó a Argentinos Juniors en el Monumental.

River le ganó a Argentinos Juniors en el Monumental.

Por lo pronto, el equipo de Eduardo Coudet finalizó en la primera posición del Grupo H con 14 puntos, después de que sumara cuatro triunfos y dos empates. Por su parte, el conjunto colombiano afrontará esta instancia ya que terminó tercero en el Grupo E de la Copa Libertadores con ocho unidades, luego de dos victorias, dos igualdades y dos derrotas.

El ganador de la llave enfrentará en los cuartos de final al vencedor de Olimpia contra Vasco da Gama, que en el primer encuentro empataron 0-0 en Brasil. La final del torneo se llevará adelante el 21 de noviembre en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Colombia.

Marcelo Gallardo suena para dirigir a una importante selección tras su último paso en River

Marcelo Gallardo aparece como el principal candidato para dirigir a la selección de Ecuador, luego de que la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) iniciara la búsqueda de un nuevo entrenador al concretarse la salida de Sebastián Beccacece. Según informó el periodista César Luis Merlo, el "Muñeco" ya mantuvo una reunión con Francisco Egas, presidente del organismo, aunque las conversaciones todavía se encuentran en una etapa inicial.

Actualmente, Gallardo se encuentra sin club desde su desvinculación de River Plate en febrero de 2026. La FEF necesitaba encontrar un reemplazante para Beccacece, cuyo contrato finalizaba junto con el Mundial 2026 y que dejó el cargo al quedar eliminado con México por los dieciseisavos de final luego de caer 2-0 ante México.

De concretarse, la llegada de Gallardo a la selección ecuatoriana representaría su primera experiencia como entrenador de un combinado nacional. Se espera que se llegue a una definición para fines de agosto. Por el momento, el dato concreto es que ya existió un primer encuentro entre ambas partes, aunque restan definiciones para que la negociación se cierre formalmente.

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