16 de agosto de 2026 Inicio
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Escándalo: apartaron a un juez por tomar vino y fumar en plena audiencia virtual

El magistrado Milton Lívio Lemos Salles fue suspendido por su comportamiento durante un juicio. El episodio, que se suma a sanciones previas por consumo de alcohol, derivó en su separación inmediata del cargo. Además, pesa sobre él una denuncia por violencia de género.

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Milton Lívio Lemos Salles se graduó en Derecho en 1989 y hace 17 años es juez en Vara Belo Horizonte.

Milton Lívio Lemos Salles se graduó en Derecho en 1989 y hace 17 años es juez en Vara Belo Horizonte.

El juez brasileño Milton Lívio Lemos Salles fue apartado de su cargo tras ser filmado tomando vino y fumando un cigarrillo durante una audiencia virtual. La suspensión se decidió de inmediato luego de que el episodio se viralizara y se conociera que el magistrado ya acumulaba sanciones previas por consumo de alcohol. La medida lo separa formalmente de sus funciones en la 4ª Vara Criminal de Belo Horizonte, donde ejercía desde hace 17 años.

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La suspensión de Lemos Salles fue confirmada por la Justicia de Minas Gerais y por el Consejo Nacional de Justicia de Brasil, que abrieron un sumario para analizar su conducta en plena audiencia virtual. Los organismos recordaron que el magistrado ya había sido sancionado antes por presentarse con signos de haber tomado alcohol en un ámbito privado. Además, pesa sobre él una denuncia por violencia de género de su expareja.

El historial del juez brasileño ya venía complicado desde 2020. En ese momento, cuando trabajaba en la 4ª Sala Penal de Belo Horizonte, se presentó borracho en la casa de una camarista para reclamar por un concurso de ascenso. El portero declaró que llegó con una lata de cerveza en la mano, con olor a alcohol y caminando tambaleante. Ese episodio terminó en un sumario y, dos años después, en una sanción de advertencia formal.

Sin embargo, el juez oriundo de Belo Horizonte continuó protagonizando una seguidilla de episodios que terminaron por forzar la intervención de la Justicia brasileña. Después de que se viralizaran sus imágenes bebiendo y fumando en plena audiencia virtual, las autoridades decidieron correrlo del cargo de forma preventiva mientras avanza el sumario disciplinario. Por ahora, ni el tribunal ni la defensa del magistrado dieron declaraciones públicas sobre el expediente.

Un juez con 36 años de trayectoria en Brasil

Nacido en Belo Horizonte, el juez Milton Lívio Lemos Salles se graduó en Derecho en 1989 y entró al Poder Judicial de Minas Gerais en 1998. Antes de llegar a la capital, trabajó en las comarcas de Brumadinho, Araçuaí y Montes Claros. Desde hace 17 años es titular de la 4ª Vara Criminal de Belo Horizonte. En su asunción en el cargo el juez Milton Lívio Lemos Salles dijo sentirse honrado y destacó que quería servir con “dedicación y humildad”.

El último escándalo protagonizado por Lemos Salles no se limitó al vino en plena audiencia virtual. Durante la sesión encendió un cigarrillo con un soplete de cocina y quedó expuesto al levantarse con bermudas bajo la toga oficial. Pese a su apartamiento, seguirá cobrando su sueldo —unos 83.500 reales mensuales— mientras dure el proceso disciplinario. A todo esto se sumó una denuncia por violencia de género: su pareja obtuvo una medida de protección urgente tras acusarlo de amenazas e insultos.

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