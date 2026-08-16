Fentanilo contaminado: una manguera desconectada podría haber sido la causa de la tragedia que dejó 90 muertos El desperfecto técnico en la planta de Laboratorios Ramallo rompió la esterilidad del circuito y permitió el ingreso de una bacteria a las ampollas inyectables, según determinó una pericia judicial. Por Agregar C5N en









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Un desperfecto de menos de cinco segundos en la planta de Laboratorios Ramallo habría desencadenado la contaminación de lotes de fentanilo que provocó la muerte de 90 personas y lesiones a otras 44 en todo el país. Esta hipótesis surge con fuerza tras una pericia técnica realizada en el marco de la causa judicial, según detalla Ámbito.

El informe indica que una manguera de tres milímetros se desconectó en el área donde el polvo de la droga se disuelve en agua esterilizada. El contacto con el aire rompió la esterilidad del circuito y permitió el ingreso de una bacteria a las ampollas inyectables.

A pesar de que las normas exigen la suspensión del proceso y el descarte del material, la planta no detuvo la actividad. Los operarios reconectaron el conducto y completaron el envasado de tres lotes que salieron al mercado.

Los peritos hallaron conversaciones telefónicas entre empleados de control de calidad que confirmaron las faltas. En uno de los mensajes, un trabajador escribió: "Nos agarran por el fentanilo ese de mierda; ese que se desconectó la manguera: ¿te acordás?".

Fentanilo contaminado: la fiscalía denunció maniobras de ocultamiento por parte de la empresa y exfuncionarias Los chats revelaron que los trabajadores sabían que el fármaco estaba "re contaminado" antes de su distribución. Luego de los fallecimientos en el Hospital Italiano de La Plata, la firma HLB Pharma intentó "re-esterilizar" el producto mediante calor, una acción que anuló el efecto analgésico de la sustancia.