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Horóscopo de hoy, lunes 17 de agosto

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

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Enterate de lo que depara el horóscopo en salud

Enterate de lo que depara el horóscopo en salud, dinero, amor y trabajo según el signo zodiacal.

Conocé lo que te depara el horóscopo para este lunes 17 de agosto de 2026 con relación al amor, salud y trabajo según tu signo del zodíaco.

Enterate qué depara el zodíaco para tu signo.
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Horóscopo de hoy, domingo 16 de agosto

Aries

(21 de marzo al 20 de abril)

Marte en Cáncer se cruza con Neptuno y te puede marear un poco sobre qué hacer con lo que te moviliza. La Luna en Libra te recuerda que escuchar al otro puede darte más claridad que reaccionar de golpe. En lo económico, no te apures: una decisión tomada con calma puede ahorrarte más de lo que pensás.

Tauro

(21 de abril al 21 de mayo)

La Luna en Libra te invita a revisar acuerdos y Quirón en tu signo toca fibras sensibles. Al caer la tarde, la Luna en Escorpio intensifica todo y te pide mirar más profundo. En finanzas, no subestimes los detalles: un gasto chico repetido puede pesar más que uno grande.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

El día arranca liviano con la Luna en Libra favoreciendo charlas y movimiento mental. Más tarde, la energía escorpiana te lleva a enfocarte en lo que requiere concentración. En lo económico, una idea compartida puede transformarse en una oportunidad rentable.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Marte en tu signo choca con Neptuno en Aries y puede dispersar tu energía entre emociones y preocupaciones. La clave está en elegir qué merece realmente tu esfuerzo. En finanzas, priorizar lo esencial te ayuda a ordenar mejor tus recursos.

Leo

(23 de julio al 21 de agosto)

La Luna en Libra suaviza vínculos, aunque las tensiones del día te hacen más sensible a lo que pasa alrededor. Al atardecer, la Luna en Escorpio te invita a recuperar intimidad y silencio. En lo económico, un momento de reserva puede ser la mejor estrategia para cuidar tus ingresos.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

La primera parte del día te regala encuentros y pequeños placeres, mientras que la Luna en Escorpio te lleva después hacia una mirada más íntima. No hace falta tener todo bajo control para sentirte segura. En lo económico, confiar en los procesos te ayuda a ordenar mejor tus prioridades sin gastar de más.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

La Luna recorre tu signo y te vuelve más receptiva a lo que pasa en los vínculos. Su tensión con Plutón y Quirón puede mostrar incomodidades, aunque la entrada en Escorpio te ayuda a profundizar en lo que realmente necesitás. En finanzas, revisar acuerdos puede evitar que un detalle se convierta en un problema mayor.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

La Luna entra en tu signo al atardecer y cambia el tono del día. Después de un clima más social, llega el momento de volver hacia adentro y registrar qué te pasa de verdad. En lo económico, un repliegue estratégico puede darte claridad sobre cómo administrar mejor tus recursos.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

El comienzo del día favorece charlas y encuentros que te sacan de la rutina. Más tarde, la Luna en Escorpio pide menos estímulo externo y más espacio para procesar lo que venís viviendo. En finanzas, un plan revisado con calma puede rendir más que una apuesta apresurada.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

La tensión entre Marte y Neptuno puede sembrar dudas sobre cómo avanzar. La Luna en Libra te pide equilibrio antes de tomar una decisión definitiva. En lo económico, no te precipites: esperar el momento justo puede ahorrarte complicaciones.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

La Luna en Libra dialoga con Plutón en tu signo y pone en primer plano temas de poder personal y vínculos que ya no admiten postergación. En finanzas, animarte a soltar lo que no suma abre espacio para nuevas oportunidades.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Marte en Cáncer moviliza tu sensibilidad y la tensión con Neptuno te pide distinguir intuición de impulso. La Luna en Escorpio, al final del día, armoniza con tu naturaleza acuática y te devuelve calma. En lo económico, escuchar tu intuición puede guiarte hacia decisiones más sostenibles.

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