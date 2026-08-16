Inflación: en julio, Argentina quedó entre los países más caros de Latinoamérica

El costo de vida aumentó 2,1% el mes pasado, según el INDEC, y superó ampliamente los registros de Brasil, Chile, Colombia y Perú. Venezuela tuvo el mayor incremento de América Latina.

Argentina volvió a ubicarse en julio entre los países de América Latina con mayor inflación . El IPC registró una variación del 2,1%, un resultado que quedó muy por encima del que exhibieron las principales economías de la región.

Inflación de julio: el turismo, la cultura y la gastronomía lideraron la subida de los precios

El dato también marcó un cambio respecto del mes anterior: después del 1,9% de junio, la inflación volvió a acelerarse. De esta manera, el acumulado desde enero llegó al 19,3%, mientras que la medición interanual alcanzó el 33,8%.

La comparación regional muestra una diferencia marcada. En Perú , el incremento mensual fue del 0,29% y en Colombia llegó al 0,17%. Chile tuvo una variación de apenas 0,1%, mientras que Brasil registró 0,07%, menos de la mitad del dato argentino. En Brasil, además, hubo una desaceleración frente al 0,16% de junio.

El único país que superó con amplitud a la Argentina fue Venezuela . Allí, el índice de precios trepó 19,9% en julio, luego de haber aumentado 13,8% durante el mes anterior. Ecuador todavía no había difundido su dato de julio; en junio había registrado una suba de 0,79%.

En la Argentina, los mayores aumentos interanuales se concentraron en los gastos vinculados a la vivienda y los servicios. La división que reúne vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles acumuló un incremento del 48,9% en los últimos doce meses.

También mostraron fuertes subas Transporte y Educación, con aumentos interanuales del 40,9% y 40%, respectivamente. En el primer caso incidieron los incrementos en combustibles y transporte público, mientras que en Vivienda tuvieron peso los alquileres, las expensas y los servicios regulados.

El comportamiento de julio también mostró diferencias entre los componentes del índice. Los precios estacionales aumentaron 4,5%, los servicios avanzaron 3,1% y la inflación núcleo fue del 1,8%. Los bienes, en tanto, tuvieron una suba del 1,6%.

Con el 2,1% de julio, Argentina mantiene una inflación considerablemente superior a la de sus principales vecinos, aunque todavía muy por debajo del escenario de Venezuela, que volvió a registrar una fuerte aceleración de los precios.