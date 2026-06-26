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Un inesperado gesto de Mauro Icardi hacia Wanda Nara no tuvo el final deseado: los motivos

Mientras el futbolista está negociando su futuro con el Galatasaray, una propuesta a su ex sorprendió. Si bien significa un avance positivo entre las partes, la respuesta de la empresaria lo hizo enojar.

La empresaria no aceptó el acuerdo y se espera la respuesta de Mauro.

La empresaria no aceptó el acuerdo y se espera la respuesta de Mauro.

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Mauro Icardi quiere pasar más tiempo con sus hijas junto a su novia, Eugenia "China" Suárez. Con ese objetivo en mente, le hizo una propuesta arriesgada a Wanda Nara, pero no imaginó la inesperada respuesta que le dio la empresaria.

La joven de ascendencia rusa quedó en medio de un escándalo mediático.
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El futbolista busca extender las vacaciones con sus hijas, es por eso que le comunicó al juez Hagopian que desea viajar del 29 de junio hasta el 10 de julio: las llevaría al Mundial y luego se las entregaría a Wanda en Miami. La información fue publicada por la periodista Nahiara Vecchio en sus redes sociales.

"Mauro Icardi pidió más días con sus hijas Francesca e Isabella, que se quedarán con el papá y La China Suárez hasta el 10 de julio aproximadamente", informó la comunicadora. Agregó que el pedido fue aceptado por el magistrado, lo que quería decir que todo quedaba en manos de la rubia.

Créditos: Redes sociales.

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La propuesta de Icardi trascendió luego de que se supiera que Wanda viajará la semana que viene al Mundial con sus hijos, por lo que el futbolista le propuso a la empresaria, a través de su letrada, entregarle a las nenas en Miami. De esta manera, sus hijas podrían cruzar la frontera por primera vez luego de aterrizar en Argentina en 2023.

Qué dijo Wanda Nara ante la propuesta de Mauro Icardi

Yanina Latorre reveló la reacción de Wanda en sus historias de Instagram. "Mauro se quiere ir a Miami unos días con la nipona", empezó diciendo sobre el deseo del capitán turco de continuar su luna de miel. Luego, en cuanto a la propuesta que involucra a las dos menores, afirmó que "Wanda no autoriza la salida del país de sus hijas con ellos" y finalizó con una frase lapidaria: "No confía en él", habría dicho la actriz de Triángulo Amoroso.

Créditos: Redes sociales.

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