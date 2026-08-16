16 de agosto de 2026 Inicio
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Día de las Infancias en Argentina: el desafío de reconectar con los chicos en la era digital

En el marco de una fecha clave para repensar la niñez, la psicóloga Luciana Albanese explicó como ayudar a los niños y preadolescentes a volverse a vincular cara a cara. Recomendó acompañarlos desde la escucha, la tolerancia al aburrimiento y la presencia genuina sin competir con los algoritmos.

Marina Hermoso
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Marina Hermoso
El juego libre y presencial entre pares es fundamental para el desarrollo emocional de las infancias

El juego libre y presencial entre pares es fundamental para el desarrollo emocional de las infancias, más allá del avance digital.

C5N/ Camila Rodríguez

En Argentina, el tercer domingo de agosto se celebra el Día de las Infancias y es un momento clave para reflexionar sobre cómo cambió esta vivencia con la expansión de la tecnología. La cultura del juego atraviesa un cambio profundo: las veredas llenas de chicos y los juegos en grupo al aire libre en la plaza del barrio perdieron terreno frente a la conexión en pantallas individuales y el exceso de actividades estructuradas con agendas infantiles hiperocupadas.

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Para la psicoanalista Luciana Albanese, el juego no es un elemento negociable en el desarrollo, sino una manifestación vital que marca la pauta de la salud mental en la infancia. La profesional aseguró que jugar permite a los chicos expresar y transmitir sus frustraciones, miedos y deseos. Sin embargo, aclaró que la irrupción de los dispositivos no implica invalidar la tecnología de forma tajante: cuando están bien utilizadas, las pantallas también fomentan el juego y la creación compartida.

El juego es el escenario donde el niño tramita temores, ensaya roles y construye su autonomía, según Albanese.

El juego es el escenario donde el niño tramita temores, ensaya roles y construye su autonomía, según Albanese.

El desafío de acompañar: tecnología, presencia y nuevas formas de juego

Albanese tiene más de 20 años de trayectoria y se formó junto a Beatriz Janin, cofundadora del Forum Infancias. Es docente de Nivel Inicial y atiende a niños, adolescentes y adultos, con orientación a padres. Para la psicóloga, el juego no es un elemento negociable en el desarrollo, sino una manifestación vital que marca la pauta de la salud mental en la infancia.

Entrevistada por C5N, la profesional aseguró que jugar permite a los chicos expresar y transmitir sus frustraciones, miedos y deseos. Sin embargo, aclaró que la irrupción de los dispositivos no implica invalidar la tecnología de forma tajante: cuando están bien utilizadas, las pantallas también fomentan el juego y la creación compartida. El problema aparece cuando el celular bloquea el contacto presencial y se transforma en el único refugio del niño o adolescente.

"El desafío es que la tecnología no se convierta en el único territorio posible de encuentro de ellos, sino que pueda ser parte de su vida". "El desafío es que la tecnología no se convierta en el único territorio posible de encuentro de ellos, sino que pueda ser parte de su vida."

Lejos de lo que muchos imaginan, la recomendación de la psicóloga es que los padres y tutores no se transformen en "animadores" y tampoco llenen la agenda de sus hijos con actividades interminables para competir con los algoritmos. A pesar de las exigencias laborales y la falta de tiempo, la clave para mejorar el vínculo pasa por estar disponible emocionalmente y tener una presencia activa: no estar al lado del chico mirando el propio teléfono ni darle el dispositivo que lo tranquilice automáticamente.

"El problema aparece cuando el celular bloquea el contacto presencial y se transforma en el único refugio del niño o adolescente", señaló Albanese. "El problema aparece cuando el celular bloquea el contacto presencial y se transforma en el único refugio del niño o adolescente", dijo Albanese.

Finalmente, la profesional reflexionó sobre la postura que deben tomar los adultos para conectar con las nuevas generaciones y fortalecer el lazo afectivo: "No se trata de volver a la infancia de antes, sino entender cómo es la infancia de ahora. Los padres tienen que escuchar a los hijos y preguntarles a qué quieren jugar".

Hay tres películas esenciales para analizar el tema en familia. La recién estrenada Toy Story 5 (2026) lleva al cine la lucha contra el aislamiento digital: Bonnie recibe una tablet que absorbe su atención, desafiando a sus juguetes a rescatar la creatividad compartida. En la misma línea emocional, Intensamente ofrece una mirada clave para validar sentimientos como la tristeza y la rabia sin juzgarlos. Por último, un clásico como Mi vecino Totoro recuerda el valor del tiempo no estructurado, invitar al juego libre y contemplar la naturaleza sin la interferencia de una pantalla.

El juego es un derecho: por qué es clave en la niñez

Para UNICEF, el juego no es un simple pasatiempo sino un derecho fundamental consagrado en la Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada por Naciones Unidas en noviembre de 1989. La agencia dedicada a la infancia habla del motor biológico y emocional clave para el desarrollo saludable, la salud mental y la construcción de vínculos familiares.

"El juego no es un lujo, es un derecho. Y es esencial para el aprendizaje a lo largo de la vida, la salud y la resiliencia", afirmó UNICEF.

Al parecer, afianzar la confianza diaria con los chicos es más simple de lo que parece, aún con la tecnología de por medio. "Se trata de volver a encontrarse, sostener la mirada y estar presentes. A veces alcanza con sentarse a su lado para observar a qué juegan, sumar algún aporte si están dibujando o, simplemente, animarse a compartir el juego con ellos si surge la oportunidad", subrayó Albanese a C5N.

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