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Aseguran que Maxi López se mensajeó con otra mujer mientras estaba con Daniela Christiansson: "Me mandó fotos desnudo"

Una modelo uruguaya reveló que el exfutbolista la siguió en redes e intentó persuadirla para que acepte una cena privada con él.

Aseguran que Maxi López intentó coquetear con una modelo.

Aseguran que Maxi López intentó coquetear con una modelo.

En medio de un buen momento laboral, Maxi López regresó al país para ponerse al frente de varios proyectos. Sin embargo, en las últimas horas recibió un golpe inesperado. Según revelaron en LAM, una modelo uruguaya reveló que habría mantenido conversaciones subidas de tono con él.

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Quien expuso el tema en el programa fue Pilar Smith. "Se llama Anto Lima, es uruguaya. Es comunicadora, empresaria, actriz. De repente, antes del Mundial, Maxi la empezó a seguir y comenzaron a chatear", comenzó relatando.

La modelo mantuvo un extenso diálogo con la panelista, donde contó detalles sobre el vínculo digital que mantuvo con López. "Nos arrancamos a seguir en Instagram, fue este año, hace dos meses más o menos. Me dice cosas para ver si picaba, me empieza a hablar", arrancó.

En ese sentido explicó que, si bien el futbolista al principio fue muy educado, ella le terminó cortando el rostro. "Súper caballero. Me invitó a una cena privada en Buenos Aires", contó, pero aclaró: "No accedí a la invitación a la cena. Era obvio que quería algo más".

La modelo aseguró que no sabía si continuaba en pareja con Daniela y que, cuando intentó averiguarlo, interpretó que el exfutbolista le dio a entender que estaba soltero.

"Había chats picantes y fotos subidas de tono", lanzó la uruguaya y agregó que, para justificar las presuntas fotos que le habría enviado por privado, "Me preguntaba qué tal estaba su cuerpo bajando de peso". "Hubo de todo, desnudo y con ropa", reveló.

Maxi López intentó persuadir a una modelo para que salga con él

De acuerdo con el relato de la mujer, hubo un momento que lo cambió todo. Lima aseguró que, al revisar nuevamente la conversación, descubrió que López había eliminado algunos mensajes. "Ahí yo me di cuenta que sí estaba en pareja, que estaba realmente con ella. Y me quedé en shock", dijo.

"Él me contaba su día, yo le contaba mis días. Insistía con eso de la cena. Incluso también me dijo para venir a Montevideo. Yo quedé en shock, la verdad", concluyó.

Anto Lima en redes.

Anto Lima en redes.

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