16 de agosto de 2026 Inicio
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Dos gauchos de Junín fueron a caballo a pedir hamburguesas a un AutoMac y causaron furor en las redes

El insólito episodio ocurrió durante la inauguración de la primera sucursal de la cadena de comida rápida en la localidad bonaerense.

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Vecinos a caballo en el local de Mc Donalds en Junín.

Vecinos a caballo en el local de Mc Donald's en Junín.

Varios jóvenes y niños de la ciudad bonaerense de Junín realizaron sus pedidos a caballo en el carril del AutoMac durante la inauguración del primer local de la cadena de comida rápida en la localidad. El hecho ocurrió en el predio de la nueva Terminal de Ómnibus, donde los jinetes se incorporaron a la fila destinada a los automóviles.

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Los clientes ecuestres se acercaron hasta las ventanillas de atención e hicieron sus compras con total normalidad. La escena representó una imagen atípica para la franquicia, al trasladar una costumbre tradicional del campo hacia una estructura pensada para vehículos de motor.

La secuencia registrada en fotos y videos llegó rápidamente a las redes sociales y logró un alto nivel de difusión. En plataformas como X e Instagram, los usuarios bautizaron el suceso con expresiones como “McCaballo” y “McGaucho”.

El público de TikTok e Instagram celebró el marcado contraste entre la vestimenta gauchesca y el moderno entorno comercial. La creatividad de los residentes derivó en una amplia producción de memes y comentarios humorísticos en todo el país.

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