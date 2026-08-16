A qué hora juega River vs. Argentinos Juniors, por el Torneo Clausura: formaciones y cómo verlo en vivo En medio de la crisis futbolística y el enojo del hincha por el mal presente, la principal novedad será el debut como titular de Thiago Almada, que podría reemplazar a Tomás Galván. El Bicho de La Paternal llega con puntaje ideal. Por Agregar C5N en









River jugará en el Monumental desde las 18 frente a Argentinos Juniors, por la quinta fecha de la Zona B.

River jugará ante Argentinos Juniors este domingo en el estadio Monumental, por la quinta fecha de la Zona B del Torneo Clausura, con la esperanza de sumar puntos por primera vez en el torneo y empezar a cambiar la imagen futbolística con el posible debut de Thiago Almada.

El Millonario está atravesando uno de los peores momentos y necesita cortar una racha negativa que ya alcanza las seis derrotas consecutivas en partidos oficiales, cuatro en el campeonato local, y además, lleva varios encuentros sin convertir.

Para ello, el entrenador Eduardo “Chacho” Coudet continúa sin contar con Marcos Acuña, Mauro Arambarri y Sebastián Driussi: los primeros dos atraviesan la etapa final de sus recuperaciones y apuntan a regresar frente a Santa Fe; mientras que el delantero, arrastra un desgarro en el sóleo derecho, y aún no recibió el alta.

La principal novedad será el debut como titular del campeón del mundo Almada, proveniente de Atlético de Madrid, quien lleva una semana de entrenamientos y se esperaba su primer partido por Copa Sudamericana, pero fue postergado por los terremotos en Colombia. Por lo tanto, se espera que finalmente sea ante su gente en reemplazo de Tomás Galván dentro de los 11 iniciales.

Por su parte, la realidad del Bicho de La Paternal es completamente distinta: tiene puntaje ideal y como único equipo que ganó sus cuatro partidos. El conjunto de Nicolás Diez viene de vencer 2-1 a Racing y también pelea por los primeros puestos de la tabla anual.