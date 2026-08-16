16 de agosto de 2026 Inicio
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Por el aumento del boleto cayó un 20% el uso del colectivo en el AMBA

La cantidad de pasajeros transportados se redujo 19,1% interanual en julio. En las líneas bonaerenses la baja llegó al 22,6%, mientras que el gasto mensual de una familia en transporte público aumentó 73%.

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Por el aumento del boleto cayó un 20% el uso del colectivo en el AMBA

Por el aumento del boleto cayó un 20% el uso del colectivo en el AMBA

El uso de los colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) registró una caída de casi el 20% interanual en julio. En el séptimo mes del año se contabilizaron 128,1 millones de viajes, frente a los 146,1 millones del mismo mes de 2025, lo que representa una disminución del 19,1%, de acuerdo con un informe de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA).

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La retracción fue más marcada en las líneas que circulan exclusivamente por la provincia de Buenos Aires. Allí, la cantidad de pasajeros durante los días hábiles cayó 22,6% interanual, mientras que en los colectivos de la Ciudad de Buenos Aires la baja fue del 7,2%.

La diferencia está vinculada con la evolución de las tarifas en cada jurisdicción. En el último año, el boleto en las líneas porteñas pasó de $488,70 a $820,99, un incremento del 67,99%. En territorio bonaerense, en cambio, subió de $489,61 a $1.063,98, con una suba del 117,31%. Los colectivos de jurisdicción nacional aumentaron sus tarifas 64,69%, de $451,01 a $742,81.

El incremento registrado en la provincia de Buenos Aires quedó muy por encima de la inflación general, que se ubicó en torno al 33% interanual. El encarecimiento del transporte tuvo así un impacto mayor entre quienes viven en el conurbano y dependen del colectivo para trasladarse diariamente.

El menor uso del transporte también alcanzó a los fines de semana. Según AAETA, los viajes realizados los domingos se desplomaron 35,8% en julio: el promedio diario pasó de 3,18 millones de pasajeros a 2,04 millones. Los sábados, por su parte, registraron una baja del 21,3%, mientras que durante los feriados la caída fue del 14,6%.

En promedio, los días hábiles mostraron una reducción del 17,3% en la cantidad de pasajeros. Los datos reflejan que la contracción no se limita a los viajes vinculados con el trabajo, sino que también afecta los traslados destinados al ocio, las reuniones familiares y otras actividades.

Cuánto aumentó el gasto de las familias

El impacto del aumento de las tarifas también se trasladó al presupuesto de los hogares. De acuerdo con estimaciones del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP), una familia del AMBA destinaba hace un año unos $69.783 mensuales al transporte público, mientras que actualmente necesita alrededor de $121.031. El incremento alcanza el 73%.

Al mismo tiempo, las empresas redujeron la cantidad de kilómetros recorridos. En julio las unidades transitaron 26,1 millones de kilómetros, contra los 28,6 millones registrados un año antes, una disminución del 8,9%.

De esta manera, la oferta del servicio también se contrajo, aunque a un ritmo menor que la cantidad de pasajeros. El resultado fue una menor utilización de los colectivos y una reducción de la ocupación promedio de las unidades.

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