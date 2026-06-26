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Revelan la habilidad oculta de Ekaterina Ojeda, la mujer que coqueteó con Mauro Icardi

La joven de 22 años, que se convirtió en una figura mediática por su enfrentamiento con la China Suárez, tendría habilidades que van más allá de su vida social.

La joven de ascendencia rusa quedó en medio de un escándalo mediático.

La joven de ascendencia rusa quedó en medio de un escándalo mediático.

Redes sociales

Ekaterina Ojeda pasó del anonimato a la exposición pública a partir de su pelea con Eugenia "China" Suárez por coquetear con Mauro Icardi. La joven de 22 años tiene una activa vida social, con amigas, viajes y una habilidad que llamó la atención.

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A medida que su figura trasciende en redes sociales, comienzan a conocerse detalles de la modelo de origen ruso que es recepcionista en Tequila, el conocido boliche de la Costanera porteña.

Estudia Dieño Industrial en la Universidad de Buenos Aires (UBA) y tiene una faceta artística desconocida hasta ahora: es violinista. Según contó ella misma en sus redes, en 2016 participó como voluntaria en la Fundación CONIN, donde tocó para la orquesta colegial.

Ojeda nació el 8 de mayo de 2004, vive en Garín y es estudiante universitaria. Quienes la conocen la describen como una joven creativa, carismática y resolutiva, aunque saltó a la popularidad por su exposición mediática.

El encuentro de Ekaterina con Icardi en Tequila

Ekaterina Ojeda recordó en LAM cómo fue el episodio con Mauro Icardi en presencia de La China. "Él se fue acercando, me miraba de reojo, me sonreía. Muy raro porque ella estaba a upa de él. En un momento ella se va al baño, él viene a armarse el trago y me dice: '¿Te puedo saludar?'". Según la joven, él trató de darle un beso que ella pudo esquivar.

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