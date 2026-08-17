17 de agosto de 2026 Inicio
En Vivo

Paro universitario: CONADUH convocó a una huelga de cinco días para reclamar financiamiento educativo

La organización que nuclea docentes universitarios anunció que la medida de fuerza se extendería desde este martes hasta el sábado para reclamar que el Gobierno cumpla la ley de Financiamiento Universitario.

Por
CONADU Histórica en la marcha por el presupuesto universitario.

CONADU Histórica en la marcha por el presupuesto universitario.

El oficialismo afina gestión y proyectos este martes en Casa Rosada.
Te puede interesar:

El Gobierno busca retomar el control de la agenda legislativa y vuelve a reunir su mesa política

También piden una recomposición salarial, el pago del 28,5% a junio y los retroactivos correspondientes, la restitución del pago del FONID, la actualización de la garantía salarial y los fondos de capacitación, según publicaron en X desde la organización.

La adhesión a la medida de fuerza la define cada cátedra, así que el funcionamiento de cada casa de estudios dependerá de las decisiones del cuerpo docente representado por CONADU Histórica.

Por otro lado, este jueves se realizará la marcha de endeudados al Ministerio de Economía a las 14 que comenzará en Paseo Colón e Independencia y de la que participarán FEDUN y FATUN, federaciones que nuclea personal docente y no docente de las universidades nacionales. "Porque llegar a fin de mes no puede significar endeudarse", apuntaron en X.

Qué otros paros nacionales ya fueron anunciados para agosto

FEDUN y FATUN ya anunciaron un paro de 48 horas para el 27 y 28 de agosto. Por su parte, CONADU también confirmó un paro de 48 horas para esas fechas y mantiene un plan de lucha que incluye actividades de protesta y visibilización frente al Palacio Pizzurno.

Qué respondió el Gobierno ante el reclamo de las universidades nacionales

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, confirmó a través de la Subsecretaría de Políticas Universitarias el pago de las transferencias a los hospitales universitarios y el cumplimiento del acta paritaria firmada el pasado 10 de junio con los gremios docentes y no docentes universitarios.

También señaló que el Gobierno ya transfirió la suma de $666.823.011.021 del presupuesto vigente en concepto de Gastos en Personal e Incrementos Salariales, correspondientes al mes de junio de 2026 y primera cuota del Sueldo Anual Complementario 2026.

En ese sentido, el comunicado del ministerio destaca que "continúa dando cumplimiento al acta paritaria firmada el pasado 10 de junio con los gremios docentes y no docentes universitarios" y que "los aumentos salariales acordados se están abonando de acuerdo con los montos, plazos y el cronograma establecidos oportunamente."

Noticias relacionadas

Elecciones presidenciales de 2023. Foto de archivo.

Encuesta: el peronismo encabeza la intención de voto seguido de cerca por "no sabe/no contesta" y LLA

Martín Goerling, jefe del bloque del PRO en el Senado.

Tensión en el PRO: el jefe del bloque en el Senado rechazó una alianza con La Libertad Avanza

Diego Santilli, jefe de Gabinete.

Diego Santilli: "Estoy trabajando para que el Presidente reelija, es lo que necesitamos todos los argentinos"

Fernando Espinoza, intendente de La Matanza y el presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM).

Fernando Espinoza: "Tenemos hambre de justicia y de terminar con los errores del pasado"

play

Jorge Macri, en el homenaje a San Martín: "No vamos a permitir que nos saquen la libertad"

Este lunes se cumplen 176 años del Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

El homenaje del Gobierno a José de San Martín: "Para él, solo lo que nos hace libres nos va a hacer felices"

Rating Cero

Hayden Panettiere tenía 36 años.

Muerte de Hayden Panettiere: qué reveló la autopsia a la actriz de Hollywood

Anita Espasandín bancó al actor chileno en plena tormenta mediática. 

La novia de Benjamín Vicuña se metió en la guerra con Mauro Icardi: "No tenés que demostrar tu valor"

Rubén Blades recibió a Charly García en la previa del show en el Movistar Arena.

El encuentro de dos gigantes: Rubén Blades abrió su camarín para recibir a Charly García antes de su show

Hayden Panettiere murió a los 36 años.

Muerte de Hayden Panettiere: cuál es la principal hipótesis de los investigadores

Hayden Penettiere lanzó su libro This Is Me: A Reckoning en mayo de este año.

Las estremecedoras confesiones de Hayden Panettiere en su libro antes de morir

Joseph Quinn, Paul Mescal, Harris Dickinson y Barry Keoghan interpretan a Paul McCartney, Ringo Starr, George Harrison y John Lennon.

Se filtró el primer video de la biopic de Los Beatles

últimas noticias

ANSES detalló cuáles son los beneficiarios que percibirán sus montos este martes.

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, AUE, Prenatal, Pago Único, Asignaciones Familiares de PNC y Progresar, este martes 18 de agosto

Hace 8 minutos
Así quedó la camioneta luego de caer al vacío.

Una camioneta cayó 80 metros por un barranco en Jujuy: murió una mujer y hay cuatro heridos

Hace 27 minutos
Hayden Panettiere tenía 36 años.

Muerte de Hayden Panettiere: qué reveló la autopsia a la actriz de Hollywood

Hace 27 minutos
CONADU Histórica en la marcha por el presupuesto universitario.

Paro universitario: CONADUH convocó a una huelga de cinco días para reclamar financiamiento educativo

Hace 32 minutos
El oficialismo afina gestión y proyectos este martes en Casa Rosada.

El Gobierno busca retomar el control de la agenda legislativa y vuelve a reunir su mesa política

Hace 34 minutos