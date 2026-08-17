Paro universitario: CONADUH convocó a una huelga de cinco días para reclamar financiamiento educativo

La Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) Histórica convocó al personal docente universitario a un paro nacional que se extenderá desde este martes hasta este sábado para reclamarle al Gobierno que cumpla con la ley de Presupuesto Universitario que fue ratificada por la Corte Suprema de Justicia.
También piden una recomposición salarial, el pago del 28,5% a junio y los retroactivos correspondientes, la restitución del pago del FONID, la actualización de la garantía salarial y los fondos de capacitación, según publicaron en X desde la organización.
La adhesión a la medida de fuerza la define cada cátedra, así que el funcionamiento de cada casa de estudios dependerá de las decisiones del cuerpo docente representado por CONADU Histórica.
Por otro lado, este jueves se realizará la marcha de endeudados al Ministerio de Economía a las 14 que comenzará en Paseo Colón e Independencia y de la que participarán FEDUN y FATUN, federaciones que nuclea personal docente y no docente de las universidades nacionales. "Porque llegar a fin de mes no puede significar endeudarse", apuntaron en X.
Qué otros paros nacionales ya fueron anunciados para agosto
FEDUN y FATUN ya anunciaron un paro de 48 horas para el 27 y 28 de agosto. Por su parte, CONADU también confirmó un paro de 48 horas para esas fechas y mantiene un plan de lucha que incluye actividades de protesta y visibilización frente al Palacio Pizzurno.
Qué respondió el Gobierno ante el reclamo de las universidades nacionales
La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, confirmó a través de la Subsecretaría de Políticas Universitarias el pago de las transferencias a los hospitales universitarios y el cumplimiento del acta paritaria firmada el pasado 10 de junio con los gremios docentes y no docentes universitarios.
También señaló que el Gobierno ya transfirió la suma de $666.823.011.021 del presupuesto vigente en concepto de Gastos en Personal e Incrementos Salariales, correspondientes al mes de junio de 2026 y primera cuota del Sueldo Anual Complementario 2026.
En ese sentido, el comunicado del ministerio destaca que "continúa dando cumplimiento al acta paritaria firmada el pasado 10 de junio con los gremios docentes y no docentes universitarios" y que "los aumentos salariales acordados se están abonando de acuerdo con los montos, plazos y el cronograma establecidos oportunamente."