Paro universitario: CONADUH convocó a una huelga de cinco días para reclamar financiamiento educativo

La organización que nuclea docentes universitarios anunció que la medida de fuerza se extendería desde este martes hasta el sábado para reclamar que el Gobierno cumpla la ley de Financiamiento Universitario.

La Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) Histórica convocó al personal docente universitario a un paro nacional que se extenderá desde este martes hasta este sábado para reclamarle al Gobierno que cumpla con la ley de Presupuesto Universitario que fue ratificada por la Corte Suprema de Justicia .

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También piden una recomposición salarial , el pago del 28,5% a junio y los retroactivos correspondientes, la restitución del pago del FONID, la actualización de la garantía salarial y los fondos de capacitación, según publicaron en X desde la organización.

La adhesión a la medida de fuerza la define cada cátedra, así que el funcionamiento de cada casa de estudios dependerá de las decisiones del cuerpo docente representado por CONADU Histórica .

Por otro lado, este jueves se realizará la marcha de endeudados al Ministerio de Economía a las 14 que comenzará en Paseo Colón e Independencia y de la que participarán FEDUN y FATUN, federaciones que nuclea personal docente y no docente de las universidades nacionales. " Porque llegar a fin de mes no puede significar endeudarse ", apuntaron en X.

PARO NACIONAL UNIVERSITARIO DEL 18 AL 22 DE AGOSTO En reclamo del cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, el pago de la deuda salarial y la recomposición de nuestros salarios, CONADUH convoca a una semana de parode la docencia universitaria y preuniversitaria. pic.twitter.com/OIRDDGCobK

FEDUN y FATUN ya anunciaron un paro de 48 horas para el 27 y 28 de agosto . Por su parte, CONADU también confirmó un paro de 48 horas para esas fecha s y mantiene un plan de lucha que incluye actividades de protesta y visibilización frente al Palacio Pizzurno.

Este 20 de agosto, los/as trabajadores/as universitarios/as movilizamos junto a la CGT. FEDUN y FATUN concentramos a las 14 hs en Paseo Colón e Independencia para marchar al Ministerio de Economía. Porque llegar a fin de mes no puede significar endeudarse. pic.twitter.com/OnbXlpcjkX

Qué respondió el Gobierno ante el reclamo de las universidades nacionales

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, confirmó a través de la Subsecretaría de Políticas Universitarias el pago de las transferencias a los hospitales universitarios y el cumplimiento del acta paritaria firmada el pasado 10 de junio con los gremios docentes y no docentes universitarios.

También señaló que el Gobierno ya transfirió la suma de $666.823.011.021 del presupuesto vigente en concepto de Gastos en Personal e Incrementos Salariales, correspondientes al mes de junio de 2026 y primera cuota del Sueldo Anual Complementario 2026.

Comunicado oficial.



En este link los archivos adjuntos que respaldan el cumplimiento de las obligaciones: https://t.co/0nXSqoH4Qu@JMilei pic.twitter.com/w2sRdkx2HF — Ministerio de Capital Humano (@MinCapHum_Ar) August 11, 2026

En ese sentido, el comunicado del ministerio destaca que "continúa dando cumplimiento al acta paritaria firmada el pasado 10 de junio con los gremios docentes y no docentes universitarios" y que "los aumentos salariales acordados se están abonando de acuerdo con los montos, plazos y el cronograma establecidos oportunamente."