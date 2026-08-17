La novia de Benjamín Vicuña se metió en la guerra con Mauro Icardi: "No tenés que demostrar tu valor"

La batalla mediática entre el exfutbolista y el actor no da tregua. Ahora se sumó a la contienda Anita Espasandín, la novia de Vicuña, que salió a limpiar su nombre en medio del bombardeo, a través de una publicación en redes sociales.

Anita Espasandín, la novia de Benjamín Vicuña salió a bancarlo en medio de la guerra mediática que mantiene el actor chileno con Mauro Icardi. "No tenes que demostrar tu valor", escribió la arquitecta en un sentido posteo dedicado "a todas las personas que abrazan su historia y buscan construir su propio refugio", y, sin intención, le sumó picante a la contienda mediática.

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Apoyo absoluto de Anita a Benjamín en medio de una guerra que parece no tener fin. Del otro lado siempre Mauro Icardi que usa sus redes sociales para descargarse y, que en los últimos años, ha desarrollado la especialidad de atender a exparejas por esa vía. Esta vez se la agarró con el actor chileno, luego de que hablara en el programa de Andy Kusnetzoff sobre la distancia y el vínculo con sus hijos menores, fruto de su relación con la China Suárez.

Lo que dijo Vicuña no tardó en arder en las orejas de Icardi y escupió una respuesta en su Instagram. "Cuando te haces la víctima en televisión" , escribió en el Día del Niño. “Con respecto a mi situación hoy, que mis hijos pueden estar a 14 mil kilómetros, yo estoy muy seguro del vínculo que tengo con ellos , eso no me lo puede robar nadie ”, fue lo que dijo el actor y que resonó en la casa de Icardi-Suárez.

En medio de todo ese revuelo mediático, salió al cruce Anita Espasandín, actual pareja del actor chileno, que eligió el camino de la paz junto a una secuencia de imágenes junto a Vicuña “ No tenés que demostrar tu valor ni ganarte el derecho a descansar. Ya sos suficiente, incluso mientras seguís creciendo y aprendiendo ”.

" Podés honrar todo lo que viviste sin quedarte atrapado en el dolor . Las heridas también pueden transformarse en puertas, y las pérdidas, en espacio para algo nuevo", continuó la arquitecta en un mensaje largo que le pone un manto de piedad a la batalla mediática en la que su novio está envuelto.

Mientras las chicanas, los cruces mediáticos y las respuestas públicas siguen encendiendo la disputa, Espasandín eligió transmitir calma con un mensaje de acompañamiento, empatía y fortaleza interior. Con varias postales íntimas junto a Vicuña y frases de autoafirmación, se plantó como contracara del ruido mediático y dejó en claro que, aun en medio de la exposición y la polémica, hay espacio para la serenidad y el sostén emocional.

La China Suárez subió una provocativa foto con Mauro Icardi

María Eugenia "La China" Suárez y Mauro Icardi volvieron a exhibir su intimidad en redes sociales con postales de una jornada familiar vinculada al fútbol. La modelo apareció junto al delantero y su suegra, Marcela Riveiro, en un momento que buscó mostrar la consolidación de la pareja.

Pero una de las imágenes llamó la atención: allí aparece Amancio, hijo de la China Suárez y Benjamín Vicuña, jugando al fútbol junto a otros chicos. La actriz acompañó las fotos con una frase que rápidamente generó comentarios: “La hinchada firme”.

La historia que publicó la China Suárez en Instagram. Instagram @sangrejaponesa

El detalle que alimentó las especulaciones fue la presencia de Icardi en una actividad relacionada con uno de los hijos que Suárez tuvo con Vicuña. La escena vuelve a poner bajo la lupa el vínculo familiar después de las anteriores controversias por el lugar que ocupa el futbolista en la vida cotidiana de los chicos.

De hecho, meses atrás Vicuña había reaccionado cuando le preguntaron por una supuesta consideración de Icardi como figura paterna para Magnolia y Amancio. Por ahora, el actor no hizo declaraciones públicas sobre estas nuevas fotografías, por lo que cualquier eventual conflicto permanece en el terreno de las especulaciones.