17 de agosto de 2026 Inicio
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El Gobierno busca retomar el control de la agenda legislativa y vuelve a reunir su mesa política

Tras el revés en el Senado con la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y el acercamiento con el PRO, el oficialismo reúne a sus referentes en Casa Rosada para repasar los ejes de la gestión y analizar las estrategias en el Congreso.

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El oficialismo afina gestión y proyectos este martes en Casa Rosada.

El oficialismo afina gestión y proyectos este martes en Casa Rosada.

El Gobierno volverá a reunir este martes a las 13 a su mesa política con el objetivo de reordenar la agenda legislativa y repasar ejes de gestión, tras el revés en el Senado con la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y el primer encuentro con el PRO. Aunque estaba prevista la presencia de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, no podrá asistir por cuestiones de agenda y confirmó que participará en la cita del 25 de agosto.

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Mucho que analizar en esta nueva reunión de la mesa política comandada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, que a partir de este martes espera la presencia de un integrante del Gabinete para detallar el trabajo en su área, en un encuentro que reúne a figuras clave del oficialismo.

Estarán presentes el ministro del Interior, Diego Santilli; el asesor presidencial, Santiago Caputo; la jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich; el titular de Diputados, Martín Menem; el armador nacional, Eduardo “Lule” Menem; el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt; el ministro de Economía, Luis Caputo; y el secretario de Comunicación, Fabián Fernández. Todo bajo la supervisión de Karina Milei, que concentra la coordinación política del Gobierno.

La mesa política del Gobierno buscará este martes definir los próximos pasos de la agenda parlamentaria. Según uno de sus integrantes, el 26 de agosto podría aprobarse en Diputados el proyecto de Inocencia Fiscal II y el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT). De todos modos, se revisará con detalle el conteo de votos, tras el revés en el Senado con la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Además, en esa misma cámara se apunta a que la semana próxima avancen dos proyectos que ya tienen recorrido.

Uno de los proyectos claves es el “Súper RIGI”, que podría obtener dictamen en comisión en breve, y la nueva Ley General de Sociedades, que reconoce la existencia de compañías gestionadas íntegramente con tecnología e inteligencia artificial. Detrás de estas iniciativas está Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación, quien enfrenta críticas internas tras el traspié de la Ley de Tierras.

En ese sentido en la Casa Rosada admitieron errores de comunicación y falta de timing político al presentar ese proyecto, en medio de la sensibilidad social por la soberanía nacional y las Islas Malvinas.

El Gobierno pone en marcha la preparación para la visita del papa León XIV a la Argentina

La agenda del martes también tiene como eje la visita del Sumo Pontífice al país. En ese sentido, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei encabezará la primera reunión interdisciplinaria para la organización de la visita del papa León XIV a la Argentina, junto a ministros del Gabinete, representantes de la Iglesia y funcionarios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

El Vaticano confirmó a principios de agosto que León XIV arribará al país entre el 8 y el 11 de noviembre. "La visita del Santo Padre constituye un acontecimiento de enorme trascendencia espiritual e institucional para nuestro país y para todos los argentinos", sostuvo el Ejecutivo. "El Gobierno argentino ha garantizado a la Santa Sede todas las condiciones necesarias de seguridad y logística que permitieran concretar esta visita apostólica", añadieron.

La Cancillería coordina el recorrido por Buenos Aires, Córdoba y Luján junto a la Nunciatura Apostólica y la Conferencia Episcopal. Sobre la labor conjunta con otras jurisdicciones, Quirno manifestó: "Es una visita del Papa a Argentina. Va a estar con argentinos. No tenemos que generar divisiones políticas entre nosotros. La coordinación con las fuerzas de seguridad de la Provincia y de la Ciudad se dan todos los días. Hay comandos coordinados con todas las provincias y esto no va a ser la excepción".

La llegada del sumo pontífice motivó múltiples pedidos de audiencias por parte de referentes políticos, sindicales y empresariales. Los movimientos populares y las agrupaciones de cartoneros le transmitieron su deseo de concretar un encuentro en un barrio popular o en un centro de reciclado.

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