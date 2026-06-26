Benjamín Vicuña destrozó a Mauro Icardi: "Una ridiculez muy grande"

El actor Benjamín Vicuña respondió con dureza tras las declaraciones de la abogada de Wanda Nara, quien sin ningún tipo de filtró aseguró que el futbolista mantiene económicamente a los hijos que el actor tiene con Suárez.
El actor se refirió a los rumores que involucran al jugador del Galatasaray con sus hijos más chicos y sorprendió a los cronistas.
El actor Benjamín Vicuña respondió con dureza tras las declaraciones de la abogada de Wanda Nara, quien sin ningún tipo de filtró aseguró que el futbolista mantiene económicamente a los hijos que el actor tiene con Suárez.
En medio de los escándalos que rodean a la China Suarez, y Mauro Icardi, el actor respondió a todas las versiones sobre su paternidad y fue contundente. Visiblemente cansado de aclararlo, apuntó contra Ana Rosenfeld. En este sentido, cuando los periodistas mencionaron el posible viaje que realizaría Icardi a Miami y que, por supuesto, la actriz lo acompañaría junto a los hijos de él. Consultado por ese tema, Vicuña trató de evadir el tema y respondió con humor, “sería un golazo”. El tono divertido con el que respondió, cambió drásticamente cuando le consultaron sobre el vínculo con Eugenia, “está todo tranquilo, estamos con los chicos como corresponde”, expresó, intentando transmitir normalidad en medio de las versiones mediáticas.
Antes de finalizar la entrevista, el cronista de Intrusos le consultó por los rumores que la letrada había deslizado en LAM: "Mauro Icardi podría hacerse cargo de Amancio y Magnolia", la reacción de Benjamín fue inmediata, cambió por completo su semblante y respondió con contundencia, "eso es una ridiculez muy grande".
Lejos de querer seguir alimentando la polémica, el actor dejó en claro que desconoce de dónde surgen las especulaciones en torno a los dos menores, "no sé por qué suceden estas declaraciones, la verdad no tengo idea", expresó, visiblemente sorprendido por la repercusión del tema. Tras manifestar su malestar, dio por terminada la entrevista y se retiró del móvil rápidamente.