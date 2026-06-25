Se supo la reacción de la China Suárez cuando Mauro Icardi pidió volver a ver a otra mujer Revelaron nuevos detalles del supuesto acercamiento de la joven con el futbolista y la respuesta de la actriz durante una noche que generó polémica. Agregar C5N en









Nueva crisis de pareja entre la artista y el jugador de fútbol por la aparición de una tercera persona.

La relación entre Mauro Icardi y la China Suárez volvió a quedar en el centro de la escena luego de un nuevo escándalo que involucra a Ekaterina Ojeda. La joven modelo rompió el silencio y contó detalles del supuesto encuentro ocurrido en un boliche de Costanera Norte, donde habría existido un acercamiento del futbolista delante de su pareja. Según su relato, el episodio terminó con una fuerte reacción de la actriz al advertir la situación.

El testimonio de Ekaterina se convirtió en la pieza clave del conflicto mediático, porque aseguró que Mauro Icardi se acercó cuando la China Suárez se había retirado momentáneamente del lugar. La joven explicó que el jugador habría iniciado una conversación y que luego intentó despedirse con un gesto más cercano, aunque ella habría evitado el beso.

"En un momento, ella se va al baño y cuando se va, Mauro se levanta, viene a tomar el trago y me dice: ‘¿Te puedo saludar?’", rememoró la joven en una entrevista con LAM (América TV). Además, afirmó que la reacción de la China Suárez llegó cuando la actriz regresó al sector VIP.

La joven describió la escena con una frase que rápidamente se viralizó: “Creo que ella habrá visto de lejos porque el boliche no es muy grande. Ahí llega ella y se acerca a nosotros como para armarse el trago y me empujó como de hombro, pero no más que eso. No me tiró de los pelos”.

El episodio sumó tensión porque, según la versión de la modelo, Mauro Icardi también le habría dejado abierta la posibilidad de un nuevo encuentro. “Me dijo: ‘Qué linda que sos, qué linda que estás’, una cosa así. La verdad no me acuerdo. Mauro me preguntó si íbamos a volver a coincidir o si quizás nos íbamos a volver a ver en ese lugar”, relató Ekaterina, una declaración que alimentó las versiones sobre una crisis entre la pareja.