Se supo la reacción de la China Suárez cuando Mauro Icardi pidió volver a ver a otra mujer

La relación entre Mauro Icardi y la China Suárez volvió a quedar en el centro de la escena luego de un nuevo escándalo que involucra a Ekaterina Ojeda. La joven modelo rompió el silencio y contó detalles del supuesto encuentro ocurrido en un boliche de Costanera Norte, donde habría existido un acercamiento del futbolista delante de su pareja. Según su relato, el episodio terminó con una fuerte reacción de la actriz al advertir la situación.
El testimonio de Ekaterina se convirtió en la pieza clave del conflicto mediático, porque aseguró que Mauro Icardi se acercó cuando la China Suárez se había retirado momentáneamente del lugar. La joven explicó que el jugador habría iniciado una conversación y que luego intentó despedirse con un gesto más cercano, aunque ella habría evitado el beso.
"En un momento, ella se va al baño y cuando se va, Mauro se levanta, viene a tomar el trago y me dice: ‘¿Te puedo saludar?’", rememoró la joven en una entrevista con LAM (América TV). Además, afirmó que la reacción de la China Suárez llegó cuando la actriz regresó al sector VIP.
La joven describió la escena con una frase que rápidamente se viralizó: “Creo que ella habrá visto de lejos porque el boliche no es muy grande. Ahí llega ella y se acerca a nosotros como para armarse el trago y me empujó como de hombro, pero no más que eso. No me tiró de los pelos”.
El episodio sumó tensión porque, según la versión de la modelo, Mauro Icardi también le habría dejado abierta la posibilidad de un nuevo encuentro. “Me dijo: ‘Qué linda que sos, qué linda que estás’, una cosa así. La verdad no me acuerdo. Mauro me preguntó si íbamos a volver a coincidir o si quizás nos íbamos a volver a ver en ese lugar”, relató Ekaterina, una declaración que alimentó las versiones sobre una crisis entre la pareja.
Ekaterina Ojeda, la joven que habría terciado entre Mauro Icardi y "La China" Suárez.
Quién es Ekaterina, la joven a la que coqueteó Mauro Icardi frente a la China Suárez
Ekaterina Ojeda tiene 25 años y se convirtió en la protagonista inesperada del nuevo capítulo mediático que involucra a Mauro Icardi y la China Suárez. La modelo quedó en el centro de la polémica luego de que trascendieran versiones sobre una situación ocurrida durante una noche en un boliche de Costanera Norte, donde habría coincidido con la pareja.
También es relacionista pública, profesión que desarrolla al realizar presencias en eventos y boliches de la noche porteña, especialmente en la zona donde habría ocurrido el episodio que la puso en el centro de la atención mediática.
En cuanto a su perfil, Ekaterina Ojeda mantiene una presencia discreta en redes sociales, sin publicaciones en su feed y con actividad centrada en historias destacadas. Allí comparte momentos de su vida social, mientras que en entrevistas mencionó detalles personales como el nombre de su madre y su afinidad con el entorno mediático vinculado al espectáculo.