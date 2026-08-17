18 de agosto de 2026 Inicio
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Escándalo en Liniers: Guillermo Barros Schelotto y Julio Vaccari se agarraron a piñas

El final del partido entre Vélez y Defensa y Justicia terminó en caos total. Los técnicos se cruzaron en el vestuario, donde hubo insultos y golpes.

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El partiod disputado en Liniers terminó en un caos generalizado.

El partiod disputado en Liniers terminó en un caos generalizado.

El director técnico del club Defensa y Justicia, Julio Vaccari, y su ayudante de campo, Gastón Machín, protagonizaron una violenta pelea a golpes con los hermanos Barros Schelotto. El grave incidente ocurrió en la zona de acceso a los vestuarios al término del partido disputado frente a Vélez Sarsfield en Liniers.

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La máxima tensión entre los integrantes de ambos cuerpos técnicos comenzó a los quince minutos del segundo tiempo a través de un fuerte intercambio verbal. El reclamo principal desde el banco visitante tuvo como destinatario directo a Gustavo Barros Schelotto, ayudante táctico de su hermano Guillermo en el conjunto local.

El conflicto superó los límites del campo de juego una vez decretado el final del encuentro. Con un pique corto, Guillermo Barros Schelotto apuró el paso rumbo al túnel y allí lo cruzó a Vaccari.

Hubo insultos. La situación derivó de inmediato en un tumulto generalizado con un duro intercambio de golpes físicos entre los miembros de ambos equipos. Varios colaboradores y allegados presentes en ese sector debieron intervenir de manera urgente para separar a los agresores y evitar consecuencias mayores.

El sector de camarines del reconocido estadio José Amalfitani vivió escenas de extrema gravedad durante varios minutos de caos ininterrumpido. Finalmente, el personal de seguridad privada y los propios miembros de las instituciones lograron aislar a los violentos para restablecer la calma total en los pasillos internos del recinto.

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