17 de agosto de 2026 Inicio
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Ajuste del sector privado: cerraron 16.422 empresas en un año y 30.285 en total desde que asumió Javier Milei

En mayo de este año se registró la mayor caída interanual de firmas con al menos un trabajador que cierran sus puertas, tendencia que se profundiza desde septiembre de 2025. El dato surge de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT).

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El indsutricidio se profundiza.

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Los Andes

La cantidad de empresas empleadoras en Argentina alcanzó su nivel más bajo desde 2023 en mayo de este año con una caída de 3,3% interanual, que representa el cierre de 16.422 compañías en un año. La Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) registró ese mes 477.463 firmas con al menos un trabajador declarado bajo cobertura del sistema de riesgos del trabajo.

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Con el número del quinto mes del año se acumulan 27 meses consecutivos de descensos interanuales, de acuerdo a un reciente informe de la Consultora Politikon Chaco. Ademá, el ritmo de deterioro se acelera desde septiembre de 2025. La baja del 3,3% registrada en mayo representa, de acuerdo con la serie relevada, la mayor caída interanual de todo el período.

El fenómeno implica un achicamiento sostenido del universo de empresas privadas que participan formalmente del mercado laboral.

Si se toma noviembre de 2023, el último mes del gobierno de Alberto Fernández, se perdieron 30.385 empresas empleadoras en los casi tres años que transcurrieron desde ese momento. Es decir, un ajuste del 6% del total.

Cuáles fueron los sectores y las provincias más afectadas por el cierre de empresas

La industria manufacturera registró una caída del 5,5% interanual, con 2.639 empresas menos, mientras que el comercio mostró una baja del 4,4%, equivalente a 6.490 firmas.

También retrocedieron el agro, con una disminución del 2,6% y 1.361 empresas menos, y la construcción, que cayó 2,3%, con una pérdida de 456 empleadores. El resto de las actividades agrupadas mostró una contracción del 2,4%, equivalente a 5.476 firmas.

La comparativa contra noviembre de 2023 permite observar que el deterioro tampoco se limita a un único sector. Desde entonces, la construcción acumula la mayor caída relativa, del 9,3%, seguida por la industria manufacturera, con un retroceso del 8,1%, y el comercio, con una baja del 5,6%.

El cierre de empresas por provincia.

El cierre de empresas por provincia.

Solo una provincia revirtió la tendencia a la baja: en Neuquén las empresas crecieron 0,1% interanual en mayo, lo que equivale a 13 compañías nuevas. En el extremo opuesto aparecen La Rioja, con una caída del 16,1%, seguida por Misiones (-8,9%), Tierra del Fuego (-8,2%), Catamarca (-7,6%) y Santa Cruz (-6,7%).

Por volumen, la mayor pérdida se concentró en los distritos con mayor cantidad de empresas. Buenos Aires perdió 4.786 empleadores, Córdoba 2.664, CABA 1.704 y Santa Fe 1.509. En conjunto, estas cuatro jurisdicciones concentran el 78% del total de empresas empleadoras del país.

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