Conmoción en Mendoza: murió un árbitro de fútbol tras un choque en la ruta

Falleció tras sufrir graves heridas pese a que fue asistido en un hospital. Las autoridades incautaron un arma hallada en uno de los vehículos.

Un árbitro de fútbol llamado Oscar Fernández murió tras un choque entre dos vehículos en la Ruta 60 de Maipú , en la provincia de Mendoza , pese a que fue asistido por los médicos en un hospital. Las autoridades hallaron un arma en uno de los automóviles que protagonizaron el hecho.

Caminaba por el centro de Mendoza, vio una insólita "pelea" y se volvió viral: como fue

El suceso ocurrió el domingo por la noche cuando un Volkswagen T-Cross chocó a un Peugeot 504 en el que se trasladaba Fernández, de 48 años. Los testigos afirmaron que se produjo cuando uno de los vehículos invadió el carril contrario para un sobrepaso sobre la vía.

Según consignó el portal El Sol de Mendoza, los investigadores incautaron un arma que se encontraba en la guantera del Peugeot 504 y ahora buscan establecer las circunstancias en las que se hallaba la pistola. Por lo pronto, otras cinco personas resultaron afectadas ya que una mujer fue internada en el Hospital El Carmen por un traumatismo craneal severo, otra pasajera permanece en el Hospital Perrupato por dos fracturas, mientras que dos hombres y un joven sufrieron politraumatismos.

Fernández fue trasladado al Hospital Central , donde finalmente falleció por las graves heridas. Se trataba de un árbitro oriundo de la localidad de Tres Porteñas y dirigía en partidos amateur de la zona Este de Maipú.

Un colectivo volcó durante la noche del domingo sobre la ruta nacional 14, en cercanías de Alvear, Corrientes, y dejó una mujer fallecida y 14 pasajeros heridos. El accidente ocurrió alrededor de las 23 en el kilómetro 625, en una zona conocida como Pirayú.

La víctima fatal fue identificada como Cinthia Aquino, de 48 años. Los rescatistas la encontraron sin vida dentro del vehículo cuando llegaron al lugar para asistir a los pasajeros.

El micro había salido de Oberá, Misiones, y llevaba 28 personas. Por causas que todavía son investigadas, terminó volcado sobre uno de sus laterales. Debido a la posición del colectivo, los pasajeros debieron ser evacuados por las salidas de emergencia ubicadas en el techo.

Del operativo participaron efectivos de la Policía de Corrientes y Gendarmería, bomberos voluntarios y personal de los servicios de emergencia de Alvear y Estación Torrent. Los heridos fueron trasladados inicialmente al Hospital Doctor Miguel Sussini y luego 14 de ellos fueron derivados al Hospital San Juan Bautista de Santo Tomé para recibir atención y realizar estudios de mayor complejidad.

Hasta este lunes, ocho personas continuaban bajo observación médica debido a los politraumatismos sufridos durante el vuelco.