18 de agosto de 2026 Inicio
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Las batallas de "farmear aura" saltan de las pantallas a las plazas de Argentina

Cientos de jóvenes se dan cita en distintos puntos del país para participar de competencias presenciales de carisma y actitud. El fenómeno nacido en Internet ya registra eventos en ciudades como Mar del Plata, Paraná y Río Gallegos.

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La Plaza Mitre de Mar del Plata explotó de jóvenes.

La Plaza Mitre de Mar del Plata explotó de jóvenes.

Cientos de jóvenes protagonizan competencias presenciales de "farmear aura" en plazas de diversas ciudades del país para replicar una tendencia viral nacida en Internet. Los encuentros comenzaron en los últimos días en Mar del Plata, Paraná y Río Gallegos con desafíos de estilo frente al público.

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El fenómeno ya reunió a cientos de personas el lunes por la tarde en la Plaza Mitre de Mar del Plata. De igual modo, un centenar de jóvenes asistió el sábado al Parque Urquiza de Paraná en un evento promovido por la cuenta de redes Humor Paranaense.

El concepto "farmear" proviene de la jerga de los videojuegos y alude a la repetición de acciones para acumular experiencia o recursos. En esta nueva moda, el objetivo es conseguir "aura", una puntuación simbólica asociada a la seguridad, el estilo y la presencia de una persona.

La dinámica de estas batallas prescinde de los enfrentamientos físicos o las habilidades deportivas tradicionales. Los competidores ingresan a un espacio delimitado y buscan imponerse ante sus rivales con bailes, poses, gestos o improvisaciones actorales.

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La valoración de cada participante depende de la reacción de los espectadores o de un jurado designado para la ocasión. Una acción imponente suma puntos a favor, mientras una reacción incómoda o una duda provoca que el protagonista "pierda aura" ante la audiencia.

"Farmear aura": las plataformas digitales impulsan la expansión del fenómeno urbano

El sur del país también adoptó esta propuesta con un llamado a congregarse en la Plaza San Martín de Río Gallegos para el próximo domingo 23 de agosto. La convocatoria invita a "demostrar de qué está hecho cada participante y competir por el título de la persona con más aura de la plaza".

Los encuentros multitudinarios en espacios públicos registraron sus primeros antecedentes masivos en Brasil y se expandieron al resto de la región a través de internet. La cadena internacional Deutsche Welle describió estos eventos como espacios donde los participantes conquistan al público con performances creativas.

La propuesta refleja una característica del entorno digital al convertir situaciones cotidianas en un juego con valoraciones simbólicas. Expresiones como "+1000 aura" o "farmeo infinito" dominan el vocabulario de los usuarios para calificar el desempeño de figuras públicas o personas anónimas.

Estas competencias combinan códigos del ecosistema de los memes con elementos de las batallas de estilo libre y el humor. De esta manera, las nuevas generaciones encuentran una forma lúdica de medir el carisma humano en el mundo real.

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