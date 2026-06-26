Una enemiga de Ekaterina Ojeda la destruyó por lo que hizo con Mauro Icardi: "Es una China Suárez 2.0″

Una muchacha, hasta ahora desconocida, se metió en la polémica de la joven y reavivó la polémica mediática que involucra al futbolista y la actriz.

La polémica entre el futbolista Mauro Icardi y la actriz María Eugenia "La China" Suárez sumó un nuevo capítulo, luego de que una joven identificada como Sofía Barreiro apareciera públicamente para cuestionar la versión de Ekaterina Ojeda , la joven que quedó en el centro del escándalo tras una noche en un boliche de Costanera Norte .

La joven decidió hablar en un programa de espectáculos de aire y lanzó fuertes acusaciones contra la influencer que habría terciado entre el jugador y la artista, a quien vinculó con una supuesta actitud reiterada de buscar acercamientos con personas conocidas del ambiente.

El conflicto nació después de que trascendiera un supuesto episodio entre Mauro Icardi, la China Suárez y Ekaterina Ojeda durante una salida nocturna. Según las versiones que circularon, el futbolista habría tenido un intercambio con la joven en el sector VIP de un reconocido boliche porteño, situación que habría generado tensión con la actriz. La propia Ekaterina había contado su versión, asegurando que hubo miradas, comentarios y un intento de acercamiento por parte del jugador.

Pero la aparición de la joven cambió el eje de la discusión. La joven afirmó en LAM (América TV) que no cree en el relato de Ekaterina y fue contundente al compararla con la mujer que protagonizó uno de los mayores escándalos mediáticos recientes del mundo del espectáculo argentino. “ Siento que se queja mucho de la China Suárez, pero ella es una China Suárez 2.0 ”, disparó en televisión, una frase que rápidamente comenzó a viralizarse.

Según Sofía Barreiro, conoció a Ekaterina Ojeda en distintos boliches y aseguró haber vivido situaciones incómodas junto a su novio, el cantante Lil Cake (Valentino) . “ Ella es muy cholula y se le tira mucho a los conocidos ”, afirmó. Además, relató un episodio en el boliche África, donde dijo que Ojeda se acercó a su pareja sin conocerlo, se sentó detrás de él y comenzó a hacerle masajes.

La joven identificada como Sofía Barreiro salió a dar su versión.

Barreiro aseguró que al principio creyó que se trataba de una situación relacionada con el alcohol, pero sostuvo que se repitió. “Me fui al baño y mi novio me mandó un mensaje diciéndome: ‘Amor, me sigue acosando’”, contó. Según su versión, los episodios volvieron a ocurrir en otras salidas, incluso durante un evento en Mar del Plata.

La frase más fuerte llegó cuando apuntó directamente contra Ojeda: “Mi novio le decía que tenía novia, que se alejara. No entiendo qué más querían que haga”. También afirmó que consultó a un trabajador de un boliche, quien le habría dicho sobre la influencer: “Cuando toma se pone mimosa y manosea a todo el mundo”. Sus dichos sumaron tensión al escándalo que involucra a Mauro Icardi y la China Suárez.

Quién es Ekaterina Ojeda, la tercera en discordia en el conflicto entre Mauro Icardi y la China Suárez

Ekaterina Ojeda es una joven modelo y relacionista pública que quedó en el centro de la polémica entre Mauro Icardi y la China Suárez tras un episodio ocurrido en un boliche de Costanera Norte. Según trascendió, la joven habría compartido un momento con el futbolista en el sector VIP del lugar, situación que habría generado tensión cuando llegó la actriz. Desde entonces, su nombre comenzó a circular en medios de espectáculos y redes sociales como una de las protagonistas inesperadas del conflicto.

Ekaterina sería la tercera en discordia entre Icardi y la China.

De 25 años, la joven mantiene un perfil mediático en crecimiento y suele estar vinculada al ambiente de la noche porteña, eventos y encuentros con figuras conocidas. En sus redes sociales conserva una imagen más reservada: no mantiene un feed cargado de publicaciones, aunque sí cuenta con historias destacadas donde aparecen salidas con amigos, cenas, restaurantes y eventos nocturnos. Según trascendió, vive en Benavídez, estudia Diseño Industrial en la UBA y anteriormente cursó sus estudios secundarios en el Bede’s Grammar School.

La joven habló tras la repercusión del caso y contó detalles sobre lo ocurrido. Según su relato, coincidió con Icardi en el sector VIP del lugar y aseguró que el contacto comenzó con una conversación casual. “Él estaba solo y después llegó ella”, explicó al referirse a la llegada de la China Suárez. También describió el intercambio como “una charla normal de boliche” y negó haber buscado una relación con el jugador.

Tras quedar involucrada en el escándalo, Ekaterina habló públicamente y dio su versión sobre el encuentro con Mauro Icardi y la China Suárez. “Me los crucé… estaban ahí. Fue en el VIP”, contó al explicar la noche. También aseguró que el primer contacto fue con el futbolista: “Él estaba solo y después llegó ella”, y definió el intercambio como “una charla normal de boliche”. Además, negó haber buscado un vínculo con Icardi y sostuvo: “Enojada estaba… quizás con él, no sé si conmigo”.