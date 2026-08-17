Operativo en Brandsen: rescataron 111 gallos de riña encerrados en un boliche

La Policía Federal rescató 111 gallos de riña y detuvo a 27 hombres durante un operativo en un boliche de la localidad bonaerense de Brandsen, donde se realizaban peleas clandestinas. La fiscal Mariana Albiazu encabezó la investigación y convocó al Departamento de Delitos Ambientales para constatar la actividad ilegal. El procedimiento permitió desbaratar el evento y poner a resguardo a los animales.
Los investigadores confirmaron que el lugar funcionaba sobre la Ruta Provincial 215, a la altura del kilómetro 44, donde se organizaban peleas de gallos con apuestas y premios en efectivo. Ante esa situación, el Juzgado de Garantías N.°1 de La Plata, a cargo de Guillermo Atencio, dispuso el allanamiento en el cual los agentes ingresaron al boliche y liberaron a 111 aves que fueron trasladados a una granja preparada para su recuperación.
En el operativo quedaron arrestados 27 hombres, incluido el presunto organizador, quienes ahora enfrentan cargos por violar la Ley 14.346 de Maltrato Animal. Además, los federales secuestraron celulares, documentación, cuatro trofeos de competencias y cerca de 9 millones de pesos vinculados a las apuestas.
Descubrieron un yacaré en un parque de Córdoba y no lo pueden sacar
El animal fue hallado en la laguna de retardo del Parque Cincuentenario, en la ciudad de San Francisco. Las bajas temperaturas forzaron al reptil a permanecer bajo el agua. Un habitante avistó al animal en los márgenes del espejo de agua situado dentro del predio público, el cual atraviesa obras de remodelación. Los testigos captaron fotografías del ejemplar que cobraron rápida difusión.
El equipo del área de Fauna provincial acudió al lugar con el objetivo de rescatar al espécimen. Sin embargo, el clima fresco y los cielos cubiertos redujeron la temperatura corporal del caimán y provocaron su resguardo en las profundidades.
El personal de Ambiente municipal mantiene una guardia permanente sobre el perímetro del lago a la espera de un clima más cálido. Una vez concretada la captura, los especialistas realizarán el traslado de la especie hacia una reserva ambiental en la provincia de Santa Fe.