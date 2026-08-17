Operativo en Brandsen: rescataron 111 gallos de riña encerrados en un boliche La Policía Federal desbarató un evento clandestino de riñas de gallos en un boliche de la localidad bonaerense. En el operativo rescataron a los animales y aprehendieron a 27 hombres, acusados de participar en la organización de las peleas clandestinas. Por Agregar C5N en









Rescataron a 111 gallos de riña en un boliche de Brandsen.

La Policía Federal rescató 111 gallos de riña y detuvo a 27 hombres durante un operativo en un boliche de la localidad bonaerense de Brandsen, donde se realizaban peleas clandestinas. La fiscal Mariana Albiazu encabezó la investigación y convocó al Departamento de Delitos Ambientales para constatar la actividad ilegal. El procedimiento permitió desbaratar el evento y poner a resguardo a los animales.

Los investigadores confirmaron que el lugar funcionaba sobre la Ruta Provincial 215, a la altura del kilómetro 44, donde se organizaban peleas de gallos con apuestas y premios en efectivo. Ante esa situación, el Juzgado de Garantías N.°1 de La Plata, a cargo de Guillermo Atencio, dispuso el allanamiento en el cual los agentes ingresaron al boliche y liberaron a 111 aves que fueron trasladados a una granja preparada para su recuperación.

En el operativo quedaron arrestados 27 hombres, incluido el presunto organizador, quienes ahora enfrentan cargos por violar la Ley 14.346 de Maltrato Animal. Además, los federales secuestraron celulares, documentación, cuatro trofeos de competencias y cerca de 9 millones de pesos vinculados a las apuestas.

Descubrieron un yacaré en un parque de Córdoba y no lo pueden sacar El animal fue hallado en la laguna de retardo del Parque Cincuentenario, en la ciudad de San Francisco. Las bajas temperaturas forzaron al reptil a permanecer bajo el agua. Un habitante avistó al animal en los márgenes del espejo de agua situado dentro del predio público, el cual atraviesa obras de remodelación. Los testigos captaron fotografías del ejemplar que cobraron rápida difusión.