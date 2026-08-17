Karina Milei encabezará una reunión clave con la Conferencia Episcopal por la visita del papa León XIV

Será este martes a las 17 en la Casa Rosada. Estará presente el arzobispo porteño, Jorge García Cuerva, además de ministros del Gabinete y autoridades de la Ciudad de Buenos Aires. La mesa interdisciplinaria coordinará la seguridad y los aspectos logísticos del viaje apostólico que el pontífice hará entre el 8 y el 11 de noviembre.

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei , encabeza este martes a las 17 una reunión de trabajo en la Casa Rosada con representantes de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) . El encuentro busca coordinar los preparativos logísticos y de seguridad para la histórica visita del papa León XIV al país .

La mesa de articulación institucional contará con la presencia de los integrantes de la Comisión Nacional para la Preparación de la Visita de la CEA. Asistirán el arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge García Cuerva , junto a los sacerdotes Matías Taricco y Máximo Jurcinovic para definir los detalles organizativos de las actividades en el territorio nacional.

El trabajo conjunto involucra a ministros del Gabinete como Alejandra Monteoliva en Seguridad, Sandra Pettovello en Capital Humano y Pablo Quirno al frente de Cancillería. Asimismo, participarán funcionarios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el secretario de Comunicación y Prensa de la Nación, Fabián Fernández .

El Vaticano confirmó que el pontífice recorrerá la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre en el marco de su primera gira apostólica regional. El itinerario del Santo Padre abarcará la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Luján y Córdoba , tras una escala previa en Uruguay y antes de su traslado a Perú.

El Ejecutivo trabaja junto a la Nunciatura Apostólica para garantizar las condiciones operativas necesarias durante el primer paso de un papa por la Argentina desde 1987. La Cancillería lidera el diseño de los esquemas de protección y despliegue territorial para los traslados del jefe del Estado Vaticano.

La mesa política del Gobierno reordena la estrategia parlamentaria

La jornada oficial en la sede gubernamental comenzará a las 13 con la reunión de la mesa política del oficialismo para repasar la agenda de gestión. La deliberación contará con la participación del ministro del Interior, Diego Santilli, el asesor Santiago Caputo, la senadora Patricia Bullrich, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el asesor Eduardo “Lule” Menem.

El espacio libertario evaluará el mapa de votos con la intención de sancionar la ley de inocencia fiscal II y el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes el próximo 26 de agosto en la Cámara de Diputados. En el Senado, el Gobierno impulsará la aprobación del proyecto Súper RIGI y el debate de la ley General de Sociedades impulsada por Federico Sturzenegger.

Los referentes del Gabinete analizaron el trayecto de sus iniciativas legislativas tras el rechazo sufrido por la denominada ley de Tierras en el ámbito parlamentario. Durante los debates internos, los funcionarios admitieron que no tuvieron "timing político ni social" y reconocieron errores de comunicación al presentar el proyecto en el Congreso.