El sorpresivo mensaje de Luisana Lopiilato sobre la familia con Michael Bublé: "Cumplimos una etapa" La actriz usó sus redes para compartir un hecho que marcó un antes y un después en la vida de su matrimonio con el cantante canadiense. Agregar C5N en









La actriz y el cantante celebraron el fin de una etapa que conmovió a toda la familia. Redes sociales

El matrimonio de Luisana Lopilato y Michael Bublé está atravesando un momento bisagra en su vida con el final de la escuela primaria de suj hijo mayor Noah. El chico tuvo una enfermedad grave en 2016 y se recuperó milagrosamnente.

La actriz usó su cuenta de Instagram para dejar un emotivo mensaje para el primogéntico de la pareja: “Noah, hoy cerrás una etapa hermosa y empezás otra llena de posibilidades", empezó.

La mediática dejó entrever que llegara este momento no fue un camino fácil y lo alentó a seguir adelante: "Sé que no siempre fue fácil, pero estoy muy orgullosa de la persona en la que te estás convirtiendo: sensible, fuerte, divertido y con un corazón enorme. Que nunca pierdas tu esencia, tu sonrisa ni tu fe”.

La artista argentina compartió estas palabras junto a un carrusel con distitntas fotos del menor: "Dios ya está escribiendo el próximo capítulo de tu historia, y sé que va a ser hermoso. Felicitaciones por terminar 7º grado, mi amor. Siempre voy a estar a tu lado, alentándote en cada paso. Te amo infinitamente”, cerró Loopilato.