17 de agosto de 2026 Inicio
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Revés para Donald Trump: la Corte Suprema rechazó revisar la condena por abuso sexual en el caso E. Jean Carroll

El máximo tribunal volvió a declinar una presentación del presidente de Estados Unidos, por lo que ratificó la indemnización de u$s5 millones a la escritora por un hecho ocurrido en la década del 90.

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Donald Trump

Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sufrió un nuevo revés de la Corte Suprema después de que ese tribunal rechazara por segunda vez la reapertura del caso por el cual fue condenado a pagar cerca de u$s5 millones a la escritora E. Jean Carroll, por lo que ratificó la pena por abuso sexual y difamación por un hecho ocurrido en la década del 90.

Lula da Silva, presidente de Brasil.
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El fallo de la Corte Suprema declinó examinar la resolución que emitió en junio, cuando se opuso a una presentación del republicano para analizar la condena de un tribunal federal de Manhattan para pagar u$s5 millones a la denunciante por daños y perjuicios. La causa se tramitó solamente en la Justicia Civil y el magnate no solo rechazó en todo momento las acusaciones, sino que incluso afirmó ser víctima de una "persecución política".

"Estoy aquí porque Donald Trump me violó", afirmó la escritora ante el Tribunal de Nueva York en abril de 2023. También alegó que Trump la agredió sexualmente en un probador de una tienda de lujo en la Quinta Avenida de Nueva York, a mediados de la década de 1990.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

Carroll escribió sobre este hecho en un libro, que fue publicado en 2019. Luego, el exmandatario dijo que eso no había ocurrido. "Mintió e hizo añicos mi reputación", remarcó.

Según su testimonio, Trump la reconoció porque ella escribía una columna en la revista Elle, Ask E. Jean ("Pregúntale a E. Jean"), y la invitó en tono amistoso a ayudarlo a elegir un regalo. El tono era "muy jocoso", dijo Carroll, que relató que en la sección de lencería Trump eligió un body, y admitió que todavía no se explica, 25 años después, por qué lo siguió al probador pese a que "la comedia estaba escalando".

"Me empujó contra la pared. Seguí riendo, no estaba segura. No quería hacer una escena", pero inmediatamente después "introdujo" sus dedos en su vagina y después su pene. "Fue muy doloroso; todavía sentada aquí lo puedo sentir", señaló.

Qué hacer ante un caso de violencia de género

En caso de violencia por motivos de género, comunicarse telefónicamente con el 144. Se trata de la línea nacional gratuita en todo el país que brinda contención, información y asesoramiento. Para casos de riesgo, llamar al 911.

También es posible comunicarse por WhatsApp al 1127716463 o por mail a [email protected].

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