La sobrina de Manu Ginóbili llegó a una final con la selección de Bahía Blanca: "Viene de familia" Simona Ginóbili ganó el subcampeonato en el Provincial U15 femenino junto a su equipo bahiense y al ser consultada por su facilidad para los lanzamientos de larga distancia destacó la influencia de su papá Leandro Ginóbili, no a su tío. Por Agregar C5N en









Bahía Blanca ganó el subcampeonato del Provincial U15.

Simona Ginóbili, hija de Leandro y sobrina de Manu, debutó con la selección de básquet de Bahía Blanca y vivió por primera vez la experiencia de representar a la ciudad en un torneo oficial. Mar del Plata las venció por 49 a 42 y Bahía Blanca se quedó con el subcampeonato. La joven destacó en el Provincial U15 por su eficacia en los tiros de tres puntos.

Al ser consultada sobre si su facilidad para los lanzamientos de larga distancia tenía relación con el legado de los Ginóbili, la joven respondió entre risas: "Sí, viene de familia, pero por parte de padre, de parte del tío no". De este modo, Simona reivindicó la influencia de Leandro, quien también dejó huella en el club Bahiense del Norte, igual que su abuelo Yuyo y sus tíos, entre ellos el legendario Manu.

Leandro tuvo una extensa carrera como escolta en la Liga Nacional y Segunda División de Argentina, y fue reconocido por su eficacia en el tiro de tres puntos: durante la temporada 1996-97 lideró la estadística de triples convertidos.

View this post on Instagram Cómo fue el debut de Simona Ginóbili "Me encanta representar a la ciudad. Nunca lo había vivido, es la primera vez que lo vivo y me encanta. La paso muy bien, estoy muy feliz", afirmó Simona en diálogo con la periodista Florencia Cordero.

En el plantel bahiense se destacaron Gherzi, con 11 puntos y 7 rebotes; Di Yorio, con 10 puntos, 6 rebotes y una asistencia; y Pisani, con 10 puntos, 10 rebotes y tres recuperos. Simona participó en las rotaciones principales y fue clave en varios pasajes del torneo gracias a su confianza para tomar tiros de larga distancia.