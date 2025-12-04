Los "grupos de la muerte" que marcaron los Mundiales: los cruces históricos y las eliminaciones más dolorosas

Con el sorteo del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá a la vuelta de la esquina, todas las miradas apuntan al posible grupo de la muerte. Mientras crece la expectativa, repasamos los grupos más temidos de la historia mundialista.

La espera terminó y el Mundial 2026 se palpitará este viernes 5 de diciembre con el flamante sorteo de los grupos, en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas en Washington DC. Como cada cita mundialista, la atención estará puesta en el denominado "grupo de la muerte" , una zona de selecciones tradicionalmente fuertes que se enfrentan entre sí y deja a uno de los candidatos en el camino. El repaso de los grupos más temidos a lo largo de la historia.

Durante la historia mundialista, varios grupos pasaron a ser memorables por su nivel de dificulta: choques entre potencias, eliminaciones inesperadas y batallas futbolísticas que quedaron para siempre. Con 48 equipos y 12 grupos, el Mundial 2026 ofrece más oportunidades que nunca para combinaciones explosivas.

Argentina es uno de las Selecciones abonadas a esta clase de zonas. La recordada eliminación en el Mundial de Corea-Japón 2002, a manos de un grupo integrado por Inglaterra, Suecia y Nigeria , quedó marcada a fuego en la Albiceleste, que jamás olvidó ese grupo de la muerte. En tanto, fue una de los pocos países anfitriones castigados con una zona dificilísima como en el Mundial 1978, con tres europeos: Francia, Italia y Hungría .

Otro de los grupos recordados como difíciles para nuestro país, fue el que le tocó en el Mundial de Alemania 2006. Allí, debió enfrentar a uno de los mejores europeos como Serbia y Montenegro, luego a Costa de Marfil, con su gran estrella Didier Drogba, y por último a la siempre candidata Países Bajos ¿Se repetirá?

Como local no le tocó una zona sencilla a la Argentina. El conjunto de César Menotti compartió grupo con Italia, Hungría y Francia, tres rivales de Europa que habían ganado sus grupos con autoridad en las duras eliminatorias de la UEFA. Luego de ganarle 2 a 1 a Hungría, derrotó por el mismo marcador a Francia, y luego cayó 1 a 0 ante Italia. A raíz de esa derrota, debió trasladarse a Rosario para disputar la segunda ronda en el Gigante de Arroyito en la primera consagración mundialista de la Albiceleste

México 1986

En el inolvidable mundial de Diego Maradona y la consagración de la Selección argentina, el grupo de la muerte fue el E integrado por Alemania Occidental, finalista de España 1982 y quien llegaría al último partido de la competencia, Uruguay, bicampeón del mundo (1930 y 1950) y vigente campeón sudamericano; y Dinamarca, en su primera participación en un Mundial y potencia europea y la Escocia de un tal Alex Ferguson. Los daneses liderados por Michael Laudrup lideraron la zona, mientras que los alemanes, dirigidos por Rudi Völler y Lothar Matthäus, pasaron por muy poco. La Celeste, de Enzo Francescoli terminó como mejor tercera.

alemania dinamarca

Estados Unidos 1994

El primer mundial en el país norteamericano trajo como sorpresa el grupo integrado por Italia, último semifinalista en 1990, Irlanda y Noruega, dos potencias europeas, y México del Pájaro Hernández. La Azzurra perdió un partido pero clasificó junto a mexicano e irlandeses. Otro de las zonas históricas fue la del anfitrión, Estados Unidos, quien participó junto a Rumania, Suiza (clasificaron) y Colombia, que decepcionó a un país entero, tras superar en las Eliminatorias Sudamericanas a Argentina por 5-0.

colombia estados unidos (1) Una imagen trágica: el gol en contra de Andrés Escobar, que le dio la clasificación a Estados Unidos. Días después el defensor sería asesinado en Colombia.

Francia 1998

Tras 12 años sin jugar una Copa del Mundo, a Paraguay le tocó "el grupo de la muerte", la zona más complicada de Francia 1998. Las primeras dos paradas fueron empates frente a Bulgaria y España sin goles, mientras que en el duelo decisivo, la victoria de la albirroja fue por 3 a 1 ante el campeón olímpico en Atlanta 96, Nigeria. En octavos de final, el destino lo puso frente al futuro campeón del mundo, Francia, con quien estuvo a segundos de forzar penales, tras el histórico gol de oro de Laurent Blanc.

paraguay nigeria 1998 Celso Rafael Ayala, jugador de River por ese entonces, grita el primer gol contra Nigeria en el 3-1.

Corea-Japón 2002

A esta altura, una tragedia futbolística difícil de olvidar: Argentina eliminada en primera ronda tras disputar "el grupo de la muerte" más importante de la historia de los mundiales. Llegó como candidata a llevarse la Copa del Mundo pero el sorteo del Mundial no la favoreció y debió competir en una zona complicada. Nada menos que frente a Inglaterra, con quien tiene una larga rivalidad, sobre todo a partir de México 86 y los goles de Maradona.

Pero además le tocó otro rival europeo de nivel: la dura Suecia, que había clasificado invicta en su grupo de las Eliminatorias europeas. El rival más accesible era el conjunto africano: Nigeria. En definitiva, las Águilas Verdes fueron los únicos rivales que los de Bielsa pudieron vencer, en el primer partido, por 1 a 0 (Gabriel Batistuta).

Luego el equipo cayó jugando mal 1 a 0 con Inglaterra y obligado a ganarle a Suecia, apenas empató sobre la hora y quedó tercero en el grupo. Un equipo con muchas figuras, como Juan Sebastián Verón, Ariel Ortega, Gabriel Batistuta, Hernán Crespo, entre otros, que se despidió muy rápido.

Argentina Inglaterra Corea Japón 2002 Inglaterra le ganó 1-0 a Argentina, con gol de penal de David Beckham, en un partido que quedó en el recuerdo.

Alemania 2006

Otra vez Argentina no tuvo suerte en el sorteo, pero superó con creces un grupo que, a priori, resultaba el más complicado de la Copa del Mundo de Alemania. De la mano de José Pékerman y un plantel plagado de estrellas como Roberto Ayala, Juan Román Riquelme, Hernán Crespo, Carlos Tevez y un joven Lionel Messi; Argentina derrotó 2 a 1 a Costa de Marfil, subcampeón de la Copa Africana de Naciones, luego goleó 6 a 0 a Serbia y Montenegro, gran ganador de las Eliminatorias europeas, y por último empató sin goles ante Holanda, el rival más duro de la zona, cuando ya estaba clasificada a octavos.

juan roman riquelme serbia

Sudáfrica 2010

El Grupo G fue el grupo más difícil de la zona mundialista en África. Brasil, Portugal y un peso pesado africano como Costa de Marfil fueron parte del grupo de la muerte; Corea del Sur era la selección restante. El Brasil de Kaká y Robinho fue el mejor ante la Selección de Cristiano Ronaldo, quien clasificó en segundo lugar. Sin embargo, ambos equipo no pudieron llegar a la gran final, en la Copa que consagró a la Furia Española.

Brasil 2014

Pocas veces se vieron a tres campeones del mundo en una misma zona. El mundial de Brasil fue el escenario del choque entre Uruguay, Inglaterra e Italia. El último equipo, Costa Rica, que fue de punto en la previa de la cita mundialista, sorprendió a todos y quedó en primer lugar. La Celeste lo acompañó en octavos; mientras que los italianos y los ingleses quedaron afuera.