La opinión del periodista abrió otra vez la grieta entre los comunicadores de los medios tradicionales como la radio y la TV y los nuevos influencers digitales. Homero Pettinato y Nati Jota le respondieron.

El conductor Baby Etchecopar apuntó contra los conductores de streaming en la nueva etapa digital de los medios, y aseguró que "me dan vergüenza ajena".

El periodista resumió su postura con una contundente frase: "No saben trabajar en radio o tele ni quieren aprender ", sobre la existencia de un grupo de jóvenes mediáticos sin trayectoria en los medios de comunicación.

Hizo un duro descargo en su programa Basta Baby, en América, donde apuntó a muchos personajes que aparecieron en la tapa de la revista Gente. "Hay gente que la verdad yo ni la conozco", aseguró.

En su editorial, Etchecopar criticó sin filtro a los influencers digitales que hoy tienen miles de visualizaciones. En este contexto apuntó que "estamos carentes de cultura general" y "tienen un soberbia superlativa".

Los streamers le respondieron a Baby Etchecopar

Los streamers Homero Pettinato y Nati Jota respondieron a Baby Etchecopar por las opiniones del mediático, en cuanto a los personajes que surgen de la nueva era tecnológica: "No coincido, crecí en los medios. Y a los medios entraba mucha gente sin cultura general pero con carisma, por ejemplo", aclaró Homero, el hijo de Roberto Pettinato.

Por su parte, Jota dijo que "hoy la tele también tiene de todo, hay distintos tipos de contenidos y de personajes, cada uno elige que ver y por algo le va bien a ese contenido que abraza y acompaña a nuevas generaciones y no tanto", aclaró la conductora en el móvil de Intrusos, en América.