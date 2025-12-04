IR A
IR A

"No saben trabajar en radio o tele ni quieren aprender": Baby Etchecopar fulminó a los conductores de streaming

La opinión del periodista abrió otra vez la grieta entre los comunicadores de los medios tradicionales como la radio y la TV y los nuevos influencers digitales. Homero Pettinato y Nati Jota le respondieron.

El conductor de radio y TV apuntó a los influencers digitales.

El conductor de radio y TV apuntó a los influencers digitales.

Redes Sociales

El conductor Baby Etchecopar apuntó contra los conductores de streaming en la nueva etapa digital de los medios, y aseguró que "me dan vergüenza ajena".

Nicolás Cabré y Rocío Pardo se casaron en una íntima ceremonia.
Te puede interesar:

Nicolás Cabré se casó en secreto con Rocío Pardo en Carlos Paz: cómo fue la celebración

El periodista resumió su postura con una contundente frase: "No saben trabajar en radio o tele ni quieren aprender", sobre la existencia de un grupo de jóvenes mediáticos sin trayectoria en los medios de comunicación.

Hizo un duro descargo en su programa Basta Baby, en América, donde apuntó a muchos personajes que aparecieron en la tapa de la revista Gente. "Hay gente que la verdad yo ni la conozco", aseguró.

En su editorial, Etchecopar criticó sin filtro a los influencers digitales que hoy tienen miles de visualizaciones. En este contexto apuntó que "estamos carentes de cultura general" y "tienen un soberbia superlativa".

Los streamers le respondieron a Baby Etchecopar

Los streamers Homero Pettinato y Nati Jota respondieron a Baby Etchecopar por las opiniones del mediático, en cuanto a los personajes que surgen de la nueva era tecnológica: "No coincido, crecí en los medios. Y a los medios entraba mucha gente sin cultura general pero con carisma, por ejemplo", aclaró Homero, el hijo de Roberto Pettinato.

Por su parte, Jota dijo que "hoy la tele también tiene de todo, hay distintos tipos de contenidos y de personajes, cada uno elige que ver y por algo le va bien a ese contenido que abraza y acompaña a nuevas generaciones y no tanto", aclaró la conductora en el móvil de Intrusos, en América.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Sabrina Carpenter se encuentra de gira y se tomó el tiempo para responder a la Casa Blanca. 

Quién es la artista que se enfrentó a Trump y desató un fuerte debate en redes

play

Gustavo Sylvestre: "Quisieron cerrar C5N y acá estamos"

Más de 30 ganadores y una noche inolvidable.

Martín Fierro de Cable 2025: todos los ganadores de una noche inolvidable

últimas noticias

La UTA amenaza con un paro de colectivos para este viernes

La UTA amenaza con un paro de colectivos para este viernes

Hace 11 minutos
Ricardo Caruso Lombardi tiene 63 años.

La inquietante revelación de Ricardo Caruso Lombardi sobre el tumor cerebral que le descubrieron hace unos años

Hace 15 minutos
La mediático habló con tono diplomático pero marcó su lugar en el reality de Telefe.

"Es una...": Marixa Balli empezó la guerra por la llegada de Yanina Latorre a MasterChef Celebrity

Hace 18 minutos
El plantel de Gimnasia sigue en la lucha por el campeonato.

El plantel de Gimnasia no se presentó al entrenamiento en reclamo a la falta de pago

Hace 26 minutos
Las víctimas se registraron en las regiones de Donetsk y Kherson, al este y sur del país, respectivamente.

Rusia realizó un masivo ataque con casi 600 drones sobre Ucrania y murieron siete civiles

Hace 26 minutos