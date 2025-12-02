Quién es la artista que se enfrentó a Trump y desató un fuerte debate en redes Sabrina Carpenter, la figura pop que estará en el Lollapalooza Argentina 2026, estalló en sus redes sociales contra la Casa Blanca de Donald Trump por usar su música para promocionar un video considerado "malvado y repugnante" sobre inmigración. Por + Seguir en







Sabrina Carpenter se encuentra de gira y se tomó el tiempo para responder a la Casa Blanca. BBC

El enfrentamiento político-musical del momento tiene nombre y apellido: Sabrina Carpenter. La artista, comparada ya por su postura con figuras argentinas como Lali Espósito, no dudó en fulminar al gobierno de Donald Trump luego de que la cuenta oficial de la Casa Blanca utilizara uno de sus hits en un video de alto contenido político.

La reacción de la cantante se dio después de que la cuenta de X de la Casa Blanca publicara un clip en el que promociona la actividad de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), donde se mostraban imágenes de operativos, persecuciones y detenciones de personas en la calle. Para musicalizar estas imágenes, el gobierno eligió el tema "June", una de las canciones más populares de Carpenter.

El posteo gubernamental, incluso, intenta entablar una complicidad con la artista y replica una frase que la cantante entona en el marco de su gira Short n' Sweet Tour: "¿Alguna vez probaste esto?", canta Sabrina durante el espectáculo y arroja unas esposas a su público.

Embed this video is evil and disgusting. Do not ever involve me or my music to benefit your inhumane agenda. — Sabrina Carpenter (@SabrinaAnnLynn) December 2, 2025 La respuesta rápida y sin filtro de la estrella pop a los videos antimigratorios La reacción de Sabrina Carpenter fue inmediata y contundente. Desde la misma plataforma X disparó contra la administración Trump y dejó clara su postura. "No me involucren nunca a mí ni a mi música para beneficiar su agenda inhumana. Este video es malvado y repugnante", sentenció la artista.

Este caso se suma a otros cruces del gobierno de Trump con artistas, como el mes pasado, cuando Olivia Rodrigo también condenó a la Casa Blanca por utilizar su canción "All-American Bitch" para promover propaganda xenófoba. La firmeza de Carpenter en este conflicto político eleva su perfil y genera expectativa en Argentina, donde la artista tiene programada su presentación en el festival Lollapalooza 2026.