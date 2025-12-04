4 de diciembre de 2025 Inicio
Penas más duras e imprescriptibilidad de delitos graves: los detalles del nuevo Código Penal que impulsa el Gobierno

El proyecto que el oficialismo girará al Congreso después del 10 de diciembre también establece que el 82% de los delitos serán de cumplimiento con prisión efectiva. La reforma además contempla eliminar la liberación anticipada para crímenes de alto impacto social y robustecer el marco legal de la legítima defensa.

El proyecto fue presentado por Milei y Patricia Bullrich en octubre.

El Gobierno impulsa un proyecto de reforma del Código Penal que contempla un significativo agravamiento de las penas para la mayoría de los delitos, además de introducir la imprescriptibilidad de aquellos considerados especialmente graves. La reforma busca endurecer el marco punitivo, elevando, por ejemplo, la pena máxima para el homicidio simple de los actuales 25 a 30 años de prisión. Este incremento se replicará en delitos como lesiones leves, lesiones por conducción imprudente y abuso de armas, entre otros.

El proyecto también establece que el 82% de los delitos serán de cumplimiento con prisión efectiva, limitando severamente la aplicación de penas excarcelables. Una de las medidas centrales es la eliminación de la liberación anticipada para crímenes de alto impacto social, incluyendo homicidio, robo seguido de muerte y robo con armas, así como en casos de reincidencia delictiva. Asimismo, las condenas perpetuas dejarán de tener un límite temporal definido, buscando mayor rigurosidad en la ejecución de la pena.

Otro punto crucial de la reforma es la propuesta de la imprescriptibilidad para los delitos de mayor gravedad. Esta medida aplicaría principalmente a los homicidios agravados y a los delitos de índole sexual. Además de las modificaciones penales, el proyecto incorpora normativas para el sector público: los funcionarios condenados por delitos perderán automáticamente su jubilación de privilegio.

Finalmente, el paquete de reformas al Código Penal contempla robustecer el marco legal de la legítima defensa, ofreciendo un respaldo más firme a quienes actúen en defensa propia. Con este endurecimiento generalizado de las penas y las restricciones en los beneficios de cumplimiento, el Gobierno busca enviar un claro mensaje de mano dura contra el crimen y la corrupción pública.

Cuánto se agravarían las penas en los diferentes delitos

  • Homicidio simple: pasaría de 10 a 30 años de prisión (actualmente es de 8 a 25 años).
  • Homicidio agravado: la pena actual es de prisión perpetua. Se incorporarían diferentes supuestos.
  • Lesiones leves: pasaría de 1 a 3 años (hoy es de 1 mes a 1 año).
  • Lesiones por conducción imprudente: la pena actual es de 1 a 3 años y 2 a 4 años en su figura agravada. Se aumentaría a 2 a 6 años en la figura simple y de 3 a 6 en la figura agravada.
  • Abuso de armas: la pena actual es de 1 a 3 años para aquellos que disparan contra una persona sin herirla. La pena máxima aumentaría a 6 años.
  • Pornografía infantil: hoy la pena es de 3 a 6 años. Aumentaría a de 3 a 12 años.
  • Posesión de pornografía infantil: aumentaría a una pena de 4 a 12 años de prisión.
  • Privación ilegal de la libertad: hoy es de 6 meses a 3 años. La pena aumentaría a de 1 a 4 años.
  • Trata de personas: hoy tiene un máximo 8 años. Aumentaría a 10 años y de 6 a 15 años en su faz agravada.
  • Hurto: la pena actual es de 1 mes a 2 años. Se eleva a una pena de 1 a 3 años.
  • Robo simple: se aumenta a una pena de 3 a 8 años de prisión.
  • Estafa: se eleva a una pena de 1 a 8 años y multa.
  • Usurpación: se eleva a una sanción de 3 a 10 años.
  • Agresiones en manifestaciones: se establece una pena de 2 a 5 años de cárcel. Si la agresión es a un funcionario público, se eleva de 3 a 9 años.
  • Portación de armas: se eleva a una escala que tiene 3 años y 6 meses como mínimo y 6 años y 6 meses como máximo.
  • Cohecho: se eleva a una pena de 3 a 10 años.

Qué delitos podrían no prescribir

  • Homicidio agravado.
  • Abuso sexual de todas sus modalidades y grooming.
  • Producción, comercialización y distribución de material de abuso sexual infantil.
  • Corrupción de menores, promoción y facilitación de la prostitución, explotación y rufianería.
  • Sustracción, retención y ocultamiento de menores con fines sexuales.
  • Trata de personas.
  • Secuestro extorsivo.
  • Atentados al orden constitucional y al sistema democrático.
  • Procesos contra organizaciones criminales.
  • Terrorismo y financiamiento del terrorismo.
  • Tráfico y contrabando de estupefacientes.

Qué delitos tendrían cumplimiento efectivo de la pena

  • Estragos agravados, como cuando hubiere peligro de muerte para alguna persona o peligro para archivo público, biblioteca, etc.
  • Robos especialmente agravados.
  • Tenencia de arma de guerra sin autorización legal.
  • Portación ilegal de armas de fuego de uso civil.

