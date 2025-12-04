4 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Tragedia en Villa Devoto: una joven murió aplastada por un andamio

El siniestro fatal sucedió por el colapso de una estructura de madera perteneciente de una obra en construcción, bajo la dirección de un arquitecto de 79 años.

Por

El siniestro ocurrió en pleno barrio porteño este jueves por la tarde.

Redes Sociales

Una joven de 20 años falleció luego de que un andamio de una obra cayó sobre ella, en el barrio de Villa Devoto, en la Ciudad.

La mediática y el exfutbolista sorprendieron a sus seguidores al compartir un divertido video actuando y cantando.
Te puede interesar:

Video: Wanda Nara y Maxi López alentaron la idea de regresar con una canción de Sebastián Yatra

Según informó la Dirección General de Logística porteña, la mujer caminaba este jueves por la tarde por la vereda cuando una viga de madera se desplomó en la calle Chivilcoy al 3600.

Cuando la Policía y el SAME llegaron al lugar, luego de un llamado al 911 que alertaba sobre una mujer desvanecida en la calle, identificaron a la víctima ya sin vida, y el cuerpo fue trasladado para realizar la autopsia.

Se abrió una investigación por el "homicidio culposo", que le imputan al arquitecto, un hombre de 79 años, que tenía a su cargo la dirección de la obra. Comenzaron los peritajes en el lugar para saber si la edificación estaba debidamente habilitada.

En el caso interviene el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°33, que deberá determinar las razones del siniestro fatal que hasta ahora tiene la carátula de muerte accidental.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Sus tres tripulantes resultaron con heridas.

Cayó un helicóptero en una cancha de tenis del excircuito KDT: los tres tripulantes están a salvo

Este pueblo queda a poca distancia de Necochea.

Una escapada de Buenos Aires particular: es un pueblo de solo 2 habitantes para recorrer

Jorge Macri se refirió al fallo del TSJ porteño. 

Jorge Macri celebró el fallo de la Corte porteña que limitó las indemnizaciones laborales

Se ubica en el corazón de Recoleta, en CABA. 

La cafetería de Buenos Aires con osos de peluche que te hacen compañía

La autopista Dellepiane permanecerá cerrada el fin de semana largo, por obras de demolición. 

Cierre total de la Autopista Dellepiane por la demolición de dos puentes: cuando será

Este pueblo de la provincia de Buenos Aires es de gran atractivo turístico. 

La escapada cerca de Buenos Aires a un pueblito casi sin calles donde reina la tranquilidad

Rating Cero

La conductora dio su versión sobre el incidente en la gala de Gente.

"Eso es falso": Laurita Fernández negó el piropo a Nico Occhiato delante de Flor Jazmín Peña

La mediática y el exfutbolista sorprendieron a sus seguidores al compartir un divertido video actuando y cantando.

Video: Wanda Nara y Maxi López alentaron la idea de regresar con una canción de Sebastián Yatra

La mediático habló con tono diplomático pero marcó su lugar en el reality de Telefe.

"Es una...": Marixa Balli empezó la guerra por la llegada de Yanina Latorre a MasterChef Celebrity

Es uno de los aromas que más disfruta su marido.

Este es el perfume favorito de Luisana Lopilato: cuánto sale

Premio Martín Fierro.
play

Martín Fierro de Cine y Series 2025: todos los nominados y cómo ver la ceremonia

El conductor de radio y TV apuntó a los influencers digitales.

"No saben trabajar en radio o tele ni quieren aprender": Baby Etchecopar fulminó a los conductores de streaming

últimas noticias

La conductora dio su versión sobre el incidente en la gala de Gente.

"Eso es falso": Laurita Fernández negó el piropo a Nico Occhiato delante de Flor Jazmín Peña

Hace 21 minutos
Sus tres tripulantes resultaron con heridas.

Cayó un helicóptero en una cancha de tenis del excircuito KDT: los tres tripulantes están a salvo

Hace 23 minutos
Otro accidente en las vías del Sarmiento.

Trágico accidente en Floresta: iba en bicicleta con auriculares y no advirtió que venía el tren

Hace 26 minutos
La tensión entre Estados Unidos y Venezuela crecen.

Estados Unidos instó a su ciudadanos que abandonen Venezuela "de inmediato" por el alto riesgo de detenciones

Hace 27 minutos
La víctima recibió un golpe en el pecho y el cuello en una rutina de entrenamiento.

Tragedia en Brasil: murió un hombre aplastado por una barra mientras entrenaba en un gimnasio

Hace 1 hora