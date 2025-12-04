Tragedia en Villa Devoto: una joven murió aplastada por un andamio El siniestro fatal sucedió por el colapso de una estructura de madera perteneciente de una obra en construcción, bajo la dirección de un arquitecto de 79 años. Por + Seguir en







El siniestro ocurrió en pleno barrio porteño este jueves por la tarde. Redes Sociales

Una joven de 20 años falleció luego de que un andamio de una obra cayó sobre ella, en el barrio de Villa Devoto, en la Ciudad.

Según informó la Dirección General de Logística porteña, la mujer caminaba este jueves por la tarde por la vereda cuando una viga de madera se desplomó en la calle Chivilcoy al 3600.

Cuando la Policía y el SAME llegaron al lugar, luego de un llamado al 911 que alertaba sobre una mujer desvanecida en la calle, identificaron a la víctima ya sin vida, y el cuerpo fue trasladado para realizar la autopsia.

Se abrió una investigación por el "homicidio culposo", que le imputan al arquitecto, un hombre de 79 años, que tenía a su cargo la dirección de la obra. Comenzaron los peritajes en el lugar para saber si la edificación estaba debidamente habilitada.

En el caso interviene el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°33, que deberá determinar las razones del siniestro fatal que hasta ahora tiene la carátula de muerte accidental.