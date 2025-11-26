Marley y Florencia Peña podrían volver a trabajar juntos en un canal de streaming en 2026 El conductor y la actriz recibieron una propuesta para estar al frente de un programa por la tarde y podrían revolucionar el rating.







¿El regreso de El Show de la Tarde? Redes sociales

El conductor Marley y la actriz Florencia Peña podrían volver a trabajar juntos, ya que recibieron una propuesta de un canal de streaming para conducir un programa a comienzos del 2026. Lo cierto es que no firmaron contrato, pero sería su presencia por primera vez en las plataformas.

Fueron muchas las veces que trabajaron juntos, pero una de las más destacadas fue en 2003, cuando con El Show de la Tarde entretenían al público con parodias y sketches. Luego estuvieron en Por el Mundo y LPA, pero la dupla trascendió.

Flor Peña Marley Redes sociales Fue PrimiciasYA quien contó que el medio interesado es Olga: "El canal los quiere para el 2026, ya han tenido varias reuniones y falta que se pongan de acuerdo en lo económico. Sería la primera vez con algo propio en el streaming para ambos".

Esto indica que es cuestión de semanas para que se anuncie de manera oficial la llegada de dos de los personajes más destacados de la TV. Olga ya tiene a Lizy Tagliani y a Paula Chávez entre sus figuras y sumaría más caras famosas.

