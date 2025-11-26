Marley y Florencia Peña podrían volver a trabajar juntos en un canal de streaming en 2026

El conductor Marley y la actriz Florencia Peña podrían volver a trabajar juntos, ya que recibieron una propuesta de un canal de streaming para conducir un programa a comienzos del 2026. Lo cierto es que no firmaron contrato, pero sería su presencia por primera vez en las plataformas.
Fueron muchas las veces que trabajaron juntos, pero una de las más destacadas fue en 2003, cuando con El Show de la Tarde entretenían al público con parodias y sketches. Luego estuvieron en Por el Mundo y LPA, pero la dupla trascendió.
Fue PrimiciasYA quien contó que el medio interesado es Olga: "El canal los quiere para el 2026, ya han tenido varias reuniones y falta que se pongan de acuerdo en lo económico. Sería la primera vez con algo propio en el streaming para ambos".
Esto indica que es cuestión de semanas para que se anuncie de manera oficial la llegada de dos de los personajes más destacados de la TV. Olga ya tiene a Lizy Tagliani y a Paula Chávez entre sus figuras y sumaría más caras famosas.
La versión de Nico Occhiato tras la frustrada nota a la China Suárez: "Tiene derecho a pedir"
Ante las versiones que circularon luego de que se cancelara la nota pactada con la China Suárez en Luzu TV, el conductor Nico Occhiato rompió el silencio. "Pidió determinadas cosas para venir, que yo las entiendo y son válidas. Ella tiene derecho a pedir y nosotros tenemos derecho a decir que no", aseguró Occhiato.
El conductor del canal de streaming negó cualquier conflicto personal con la actriz que está promocionando su última película con Disney+ en la Argentina, llamada Hija del fuego, que se estrena el 19 de noviembre: "La verdad que cero problemas con ella. Es una gran actriz. Simplemente que en ese momento, las condiciones que ella puso para venir, no nos servían para el formato de nuestro programa", aclaró.
Antes de la nota fallida con Occhiato, hubo un intento en el canal Olga, y fue Migue Granados quien aseguró que "Paula (Chaves) no quiso hacer la nota con China". La elección de Suárez junto a Disney era que su primera nota hablando de su serie Hija del Fuego, fuera junto a su compañera de Multitalent,Paula Chaves en el stream donde trabaja.