Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 4 de diciembre

El dólar oficial atraviesa una semana sin grandes sobresaltos.

El dólar oficial minorista cotiza este jueves a $1.430 para la compra y $1.480 para la venta en el Banco Nación , luego de una rueda de miércoles sin cambios . El mayorista, en tanto, se mueve a la baja y se aleja del techo de la banda, al igual que los financieros. Lo mismo ocurre con el blue, que sigue siendo el más barato del mercado .

Jornada calma: el dólar se mantuvo estable y sin cambios

Después del triunfo de La Libertad Avanza en los comicios legislativos nacionales, el ministro de Economía, Luis Caputo, ratificó que se mantendrá el esquema de banda cambiaria para el dólar. "Arriba de $1.500 no va a ir porque está en el techo de la banda" , aseguró.

En tanto, en la segunda mitad de noviembre, el Banco Central (BCRA) volvió a recortar la tasa de referencia, llevándola del 22% al 20% nominal anual. El movimiento impulsó una caída en los rendimientos de instrumentos de corto plazo (cauciones y repos), incrementó la liquidez en pesos y, al mismo tiempo, reforzó la presión estacional sobre la demanda de dólares.

Este lunes, el presidente Javier Milei defendió el esquema de bandas cambiarias sobre el dólar aplicado por su gobierno y afirmó que "en algún momento, estarán tan abiertas que van a hacer que sea un tipo de cambio libre". Además, sostuvo que el sistema actual busca "ponerle un límite a la volatilidad".

Dólar Banco Nación hoy

Dólar blue hoy

El dólar blue cotiza a $1.425 para la compra y $1.440 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.453.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, opera a $1.924.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.542,44 mientras que el dólar MEP o Bolsa opera a $1.470,3.

Dólar futuro

El dólar futuro se vende a $1.467,5.