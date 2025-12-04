Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 4 de diciembre

El dólar oficial atraviesa una semana sin grandes sobresaltos.
Télam
El dólar oficial minorista cotiza este jueves a $1.430 para la compra y $1.480 para la venta en el Banco Nación, luego de una rueda de miércoles sin cambios. El mayorista, en tanto, se mueve a la baja y se aleja del techo de la banda, al igual que los financieros. Lo mismo ocurre con el blue, que sigue siendo el más barato del mercado.
En tanto, en la segunda mitad de noviembre, el Banco Central (BCRA) volvió a recortar la tasa de referencia, llevándola del 22% al 20% nominal anual. El movimiento impulsó una caída en los rendimientos de instrumentos de corto plazo (cauciones y repos), incrementó la liquidez en pesos y, al mismo tiempo, reforzó la presión estacional sobre la demanda de dólares.
Este lunes, el presidente Javier Milei defendió el esquema de bandas cambiarias sobre el dólar aplicado por su gobierno y afirmó que "en algún momento, estarán tan abiertas que van a hacer que sea un tipo de cambio libre". Además, sostuvo que el sistema actual busca "ponerle un límite a la volatilidad".
Dólar oficial hoy
El dólar oficial cotiza a $1.423,91 para la compra y $1.475,48 para la venta.
Dólar Banco Nación hoy
La divisa estadounidense opera a $1.430 para la compra y $1.480 para la venta en el Banco Nación.
Dólar blue hoy
El dólar blue cotiza a $1.425 para la compra y $1.440 para la venta.
Dólar mayorista hoy
El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.453.
Dólar Tarjeta / Turista hoy
El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, opera a $1.924.
Dólares financieros hoy
El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.542,44 mientras que el dólar MEP o Bolsa opera a $1.470,3.