Cuándo cobro ANSES: Pago Único, Asignaciones de PNC y Desempleo, este viernes 5 de diciembre

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) dio a conocer quiénes cobrarán este viernes 5 de diciembre de 2025 con respecto a Asignaciones de Pago Único, Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas y Desempleo Plan 2.
El organismo oficial detalló que los titulares de las Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento percibirán sus montos de la primera quincena con cualquier terminación de DNI, desde el 10 hasta el 12 de diciembre.
Los titulares de Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas pueden cobrar, sin importar la terminación de DNI, desde el 9 hasta el 12 de diciembre.
El organismo oficial detalló que los titulares de la prestación por Desempleo Plan 2, con todas las terminaciones de DNI, percibirán sus montos de noviembre, hasta el 10 de diciembre.