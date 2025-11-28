IR A
IR A

Ángela Torres sorprendió a Rosalía con una inesperada propuesta: "¿Querés ser...?"

La cantante argentina y la artista española, que está de visita en Buenos Aires, fueron las protagonistas de una anécdota que se hizo viral en redes sociales.

Torres le hizo una inesperada y espontánea propuesta de amor a la estrella catalana.

Torres le hizo una inesperada y espontánea propuesta de amor a la estrella catalana.

Redes Sociales

La cantante Rosalía está en la Argentina para presentar su nuevo disco Lux y recibió una propuesta de su colega argentina Ángela Torres que le presentó su admiración y amor: "Sos tan linda, te amo, ¿querés ser mi novia?".

La modelo llevó tranquilidad a sus seguidores aunque no ocultó la preocupación por su estado.
Te puede interesar:

Preocupación en el espectáculo: internaron de urgencia a Rocío Marengo, en su octavo mes de embarazo

La sobrina de Diego Torres y la intérprete de Motomami estuvieron en un programa de streaming y cantaron a dúo una parte del tema La Perla. “Me acaba de regalar el mejor momento de mi vida hasta hoy”, dijo Angela.

Enseguida vino la propuesta de amor de Torres que sorprendió a la catalana, y que provocó un estallido de risas en el estudio, y la artista internacional se lo tomó con mucho humor.

Embed - Angelita FT. Rosalía #ndn #nadiedicenada #luzutv #rosalia #angelatorres

La anécdota se viralizó en redes sociales y fue uno de los momentos épicos de la española en su estadía en Buenos Aires. A la salida de Luzu TV, en el barrio porteño de Palermo, Rosalía saludó a los fanáticos y firmó autógrafos, siempre con una sonrisa y buena disposición.

¿Cómo es LUX, el nuevo disco de Rosalía?

Lux, todo con mayúscula, es el cuarto álbum de estudio de la cantante española Rosalía, fue lanzado el 7 de noviembre de 2025 a través de Columbia Records. Es una mezcla con varios estilos, hasta la lírica, y donde se destaca la canción Berghain. Con las colaboraciones de Björk, con quien ya trabajó en Oral (2023), y del productor estadounidense de música electrónica experimental Yves Tumor.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

LUX se convirtió en el álbum más reproducido en un día en Spotify por una artista española.

El Vaticano se rinde ante la "espiritualidad" del nuevo álbum de Rosalía

play

Gustavo Sylvestre: "Quisieron cerrar C5N y acá estamos"

Más de 30 ganadores y una noche inolvidable.

Martín Fierro de Cable 2025: todos los ganadores de una noche inolvidable

últimas noticias

play

Crimen en Remedios de Escalada: la familia de la víctima marchó con fuertes críticas a la Policía

Hace 26 minutos
Ornella y Miguel Ángel Calvete implicados en el caso de corrupción en la ANDIS.

Coimas en ANDIS: allanaron la oficina de Ornella Calvete en el Ministerio de Economía

Hace 28 minutos
play
Torres le hizo una inesperada y espontánea propuesta de amor a la estrella catalana.

Ángela Torres sorprendió a Rosalía con una inesperada propuesta: "¿Querés ser...?"

Hace 46 minutos
Andrii Yermak junto al presidente ucraniano Volodímir Zelenski.

Renunció la mano derecha del presidente ucraniano Zelenski, acusado de corrupción en medio de la guerra

Hace 52 minutos
Villaverde junto a Milei. 

Villaverde, la jura que no fue: cómo se cayó su pliego y qué puede pasar ahora

Hace 1 hora