Ángela Torres sorprendió a Rosalía con una inesperada propuesta: "¿Querés ser...?"

La cantante Rosalía está en la Argentina para presentar su nuevo disco Lux y recibió una propuesta de su colega argentina Ángela Torres que le presentó su admiración y amor: "Sos tan linda, te amo, ¿querés ser mi novia?".
La cantante argentina y la artista española, que está de visita en Buenos Aires, fueron las protagonistas de una anécdota que se hizo viral en redes sociales.
La cantante Rosalía está en la Argentina para presentar su nuevo disco Lux y recibió una propuesta de su colega argentina Ángela Torres que le presentó su admiración y amor: "Sos tan linda, te amo, ¿querés ser mi novia?".
La sobrina de Diego Torres y la intérprete de Motomami estuvieron en un programa de streaming y cantaron a dúo una parte del tema La Perla. “Me acaba de regalar el mejor momento de mi vida hasta hoy”, dijo Angela.
Enseguida vino la propuesta de amor de Torres que sorprendió a la catalana, y que provocó un estallido de risas en el estudio, y la artista internacional se lo tomó con mucho humor.
La anécdota se viralizó en redes sociales y fue uno de los momentos épicos de la española en su estadía en Buenos Aires. A la salida de Luzu TV, en el barrio porteño de Palermo, Rosalía saludó a los fanáticos y firmó autógrafos, siempre con una sonrisa y buena disposición.
Lux, todo con mayúscula, es el cuarto álbum de estudio de la cantante española Rosalía, fue lanzado el 7 de noviembre de 2025 a través de Columbia Records. Es una mezcla con varios estilos, hasta la lírica, y donde se destaca la canción Berghain. Con las colaboraciones de Björk, con quien ya trabajó en Oral (2023), y del productor estadounidense de música electrónica experimental Yves Tumor.