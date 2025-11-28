Ángela Torres sorprendió a Rosalía con una inesperada propuesta: "¿Querés ser...?" La cantante argentina y la artista española, que está de visita en Buenos Aires, fueron las protagonistas de una anécdota que se hizo viral en redes sociales. + Seguir en







Torres le hizo una inesperada y espontánea propuesta de amor a la estrella catalana. Redes Sociales

La cantante Rosalía está en la Argentina para presentar su nuevo disco Lux y recibió una propuesta de su colega argentina Ángela Torres que le presentó su admiración y amor: "Sos tan linda, te amo, ¿querés ser mi novia?".

La sobrina de Diego Torres y la intérprete de Motomami estuvieron en un programa de streaming y cantaron a dúo una parte del tema La Perla. “Me acaba de regalar el mejor momento de mi vida hasta hoy”, dijo Angela.

Enseguida vino la propuesta de amor de Torres que sorprendió a la catalana, y que provocó un estallido de risas en el estudio, y la artista internacional se lo tomó con mucho humor.

Embed - Angelita FT. Rosalía #ndn #nadiedicenada #luzutv #rosalia #angelatorres La anécdota se viralizó en redes sociales y fue uno de los momentos épicos de la española en su estadía en Buenos Aires. A la salida de Luzu TV, en el barrio porteño de Palermo, Rosalía saludó a los fanáticos y firmó autógrafos, siempre con una sonrisa y buena disposición.