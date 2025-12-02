IR A
Daniela Celis se emocionó hasta las lágrimas tras una fuerte noticia y lo mostró en redes

Instagram

Daniela Celis protagonizó un momento de pura emoción que rápidamente se viralizó en sus redes sociales. La ex participante de Gran Hermano se grabó en una story en Instagram completamente desbordada en lágrimas, un llanto desconsolado que, para sorpresa de todos, no se debía a un problema, sino a la increíble noticia de que había cumplido un sueño.

La influencer se encontraba en plena preparación para asistir a un evento cuando recibió un llamado de la producción. "Ay, no saben lo que pasó…", comenzó su video-selfie Daniela, sin parar de llorar.

Mientras se alistaba para conducir Patria y Familia, programa del canal de streaming Luzu TV, le llegó el listado de los 100 Personajes del Año, de la Revista Gente. Al revisar los nombres fue cuando descubrió la gran sorpresa.

“Recién me pasaron la rutina… Y cuando veo los 100 personajes, me enteré y me fijé que está mi nombre”, reveló y confesó que no tenía idea de que había sido seleccionada por la Revista Gente.

Daniela Celis muy emocionada por participar de la gala de los 100 personajes del año

La emoción superó a la pareja de Thiago Medina, quien no pudo terminar sus frases al recordar cuántas veces había anhelado ese reconocimiento: "O sea que soy uno de los Personajes del Año y no lo sabía. Y siempre quise llegar. ¡Es una locura! Estás con figuras enormes alrededor… Es un sueño. Siempre los veía por redes sociales, a mis amigos, a mis colegas, y no lo puedo creer”.

En un gesto espontáneo y muy propio de su personaje televisivo, Daniela cerró su descargo haciendo referencia a su imagen: "No lo puedo creer chicos, soy uno de los 100 Personajes y me estoy enterando ahora. Me hubiera preparado de otra manera, me hubieran hecho las uñas, las pestañas… no me hice las pestañas”, concluyó entre risas y lágrimas, celebrando su gran momento profesional y personal.

