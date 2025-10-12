IR A
Warner Bros. rechazó la primera oferta de Paramount: de cuánto fue la propuesta

El conglomerado multinacional estadounidense se aferra a sus contenidos y no quiere ser vendida por el precio actual.

Warner Bros. Discovery rechazó la primera oferta de Paramount.

Warner Bros. Discovery rechazó la primera oferta de Paramount.

Según informó el portal Bloomberg, Warner Bros. Discovery rechazó la propuesta inicial de adquisición de Paramount Skydance Corporation por ser demasiado baja. Ante este escenario, hay tres caminos para llevar adelante con respecto a una contraoferta: aumentar ese monto, acudir directamente a los accionistas o buscar respaldo adicional a través de un socio financiero.

David Zaslav, director ejecutivo de WBD, cree que puede obtener una prima considerable por sus negocios de streaming y estudios una vez que se separen de los canales de cable. Según reveló Bloomberg, la propuesta fue de aproximadamente u$s20 por acción, algo que en la actualidad se mantiene privado y que podría hacerse público pronto para presionar.

HBO Max y Warner Bros
El streaming es uno de los atractivos más grandes de Warner Bros. Discovery.

El streaming es uno de los atractivos más grandes de Warner Bros. Discovery.

Es importante aclarar que las acciones de Warner Bros. cerraron a u$s17,10 el viernes, lo que le dio a la compañía un valor de mercado de u$s42.300 millones. Además, posee una deuda que está vinculada a las cadenas de cable, las cuales generan ingresos pero están perdiendo espectadores e inversión publicitaria a medida que el público migra al streaming.

