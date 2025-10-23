HBO Max quedó al borde de fusionarse con otro streaming: a cuál se integraría Tras su aumento de precio, la plataforma parece tener negociaciones avanzadas para combinar sus películas y series con otro gigante.







HBO Max quedó al borde de fusionarse con otro streaming. Redes sociales

La plataforma HBO Max quedó al borde de fusionarse con otro gigante del streaming y hay mucha expectativa por el futuro de sus películas y series, ya que hay una gran cantidad de contenidos que podrían mezclarse para crear historias aún más atrapantes.

Con motivo de las negociaciones entre Warner Bros. Discovery (WBD) y Paramount Skydance (PS) para la venta de todo el conglomerado, uno de los principales cambios estaría vinculado al mundo del streaming. Además de los canales de televisión, los estudios de Hollywood y más, hay mucha expectativa por la potencial fusión de HBO Max y Paramount+.

Entre las marcas más conocidas de cada una de estas plataformas, se destacan DC Studios y Harry Potter por HBO Max y Star Trek, Mission: Impossible y Top Gun por el lado de Paramount+. Con respecto a los suscriptores de cada una, WBD suma casi 126 millones de suscriptores entre todas sus aplicaciones de streaming, mientras que PS acumula casi 78 millones.

Max y Paramount contenidos posible fusión HBO Max y Paramount+ podrían formar una plataforma de streaming monstruosa. Redes sociales

Si bien todo parecería indicar que Paramount se quedará con Warner, también hay fuertes rumores alrededor de la venta del streaming por separado y uno de los principales interesados sería Comcast Corporation, dueña de Peacock. Pero esta no es la única que estaría en negociaciones para comprar HBO Max, sino que Amazon Prime Video y Netflix también quieren su catálogo de películas y series.

En estos últimos dos casos, se trata de dos gigantes del streaming y sería un auténtico bombazo para el futuro de las plataformas, ya que no podrían fusionar los nombres con motivo de sus marcas consolidadas. Por eso, lo más probable sería que HBO Max pase a ser una sección más dentro de Amazon Prime Video o Netflix. Nuevo aumento en el streaming: pasará a ser el más caro en Argentina El conglomerado multinacional estadounidense Warner Bros. Discovery (WBD) anunció un nuevo aumento en su plataforma de streaming HBO Max y esto la convertirá en la más cara en Argentina, ya que quedará por encima de Amazon Prime Video, Apple TV, Disney+ y Netflix. Disney+, Amazon Prime Video, Netflix, HBO Max y Apple TV El mundo del streaming continúa con los aumentos de sus precios. Redes sociales