Los argentinos detenidos en Miami por robar en un shopping ya están en Mendoza El grupo tomó un vuelo con destino a Chile y completó el tramo final del regreso al país por vía terrestre. Fueron recibidos por sus respectivas familias.







El grupo había viajado a Estados Unidos por la despedida de soltero de uno de ellos.

Los cinco ciudadanos argentinos que habían sido detenidos en Miami por robar mercadería en diversas tiendas del Dolphin Mall, regresaron a Argentina. Los individuos arribaron este jueves a la provincia de Mendoza, donde fueron recibidos por sus respectivas familias, dando por concluido su rápido proceso judicial y migratorio en Estados Unidos.

La liberación de los cinco acusados fue posible tras el pago de una fianza fijada por la Justicia del estado de Florida, según confirmó su representación legal. Una vez cumplido el requerimiento judicial, el grupo tomó un vuelo con destino a Chile y completó el tramo final del regreso a la Argentina por vía terrestre, en un operativo logístico que se concretó en menos de una semana desde el arresto.

El hecho que motivó la causa ocurrió durante la tarde del domingo pasado en el concurrido centro comercial de la ciudad de Sweetwater. Agentes de la Policía local, que se encontraban realizando tareas de vigilancia fuera de servicio, recibieron múltiples alertas sobre supuestos robos sistemáticos en varios comercios del mall, lo que desencadenó la investigación inmediata.

Las grabaciones de las cámaras de seguridad resultaron cruciales para la identificación de los sospechosos, quienes actuaban de manera coordinada. Las imágenes mostraban cómo el grupo ingresó primero a la tienda Burlington, de donde habían sustraído valijas de gran tamaño sin abonarlas. Posteriormente, utilizaron ese equipaje para llenarlo con prendas tomadas de las estanterías de otros locales, incluyendo Columbia y The North Face.

Las secuencias de video también revelaron las maniobras ejecutadas por el grupo para evadir la detección: se observaron integrantes distrayendo al personal, mientras otros ocultaban la mercadería. Además, se desplazaban por separado y salían apresuradamente sin pasar por la línea de cajas, buscando no levantar sospechas. El grupo fue finalmente detenido en dos momentos: tres dentro del centro comercial y los dos restantes en una parada de autobús cercana.

En total, la policía logró incautar artículos valuados en aproximadamente u$s2.000. Tras su arresto, la jueza Mindy Glazer, del Tribunal de Circuito 11 de Florida, les notificó los cargos preliminares, que incluyeron crimen organizado para defraudar, múltiples robos en un lapso inferior a 30 días y hurto al por menor. Las fianzas fueron fijadas entre u$s4.000 y u$s4.500 por cada imputado.