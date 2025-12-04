"Fue un chiste": Flor Jazmín Peña aclaró la polémica con Julieta Poggio, Wanda Nara y Laurita Fernández La figura de Luzu TV aseguró que la malinterpretaron en cuanto a los rumores que involucraron a su novio Nicolás Occhiato en la gala de la revista Gente. + Seguir en







La bailarina deslumbró con su outfit con transparencias en la gala de la revista Gente. Redes Sociales

La entrega de los premios Personajes del año de la revista Gente dejó una secuela inesperada que involucró a la influencer Flor Jazmín Peña, novia del conductor de Luzu Nicolás Occhiato, y varias figuras como Wanda Nara, Julieta Poggio y Laurita Fernández.

Ante las versiones de su supuesto enojo en la gala porque algunas mediáticas quisieron "conquistar" a su novio, la integrante del canal de streaming rompió el silencio y explicó que "fue un chiste".

"Trato de mirar poco porque me desespera el hecho de no haber dicho nada, solo hice un chiste en la historia de Yanina, en un contexto diferente y cagándome de la risa con todos y sin nombrar a nadie, sin acusar a nadie y eso", dijo la bailarina y aclaró que no tuvo ninguna intención de agresión.

El mensaje a Julieta Poggio El episodio escaló cuando la exGran Hermano Julieta Poggio lloró ante la acusación de que había querido "levantarse" a Nicolás Occhiato, en la gala de Gente, según la historia de Instagram que subió Yanina Latorre a Instagram en donde aparecía Flor Jazmín Peña diciendo "las cosas que yo vi acá...".