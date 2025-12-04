Arranca en Bangladesh el torneo de futbol más extraño de 2025: Argentina presenta una selección de un pueblo bonaerense Un empresario del país asiático organizó un triangular entre un equipo local, uno argentino y otro brasileño. En representación de la celeste y blanca estará un conjunto juvenil de un equipo de la Liga de General Villegas. Además, en el evento estarán presentes Claudio Caniggia y Cafú. Por + Seguir en







El insólito torneo fue organizado por un empresario que preside la asociación de boxeo de Bangladesh.

Durante la la tarde de este viernes comenzará uno de los torneos de fútbol más insólitos y surreales en la historia del deporte. Se trata de un triangular juvenil que disputarán seleccionados de Argentina, Brasil y Bangladesh. La competición de caracter amistoso se disputará en el país asiático y fue organizado por un empresario local con la idea de fomentar la pasión por el fútbol. Entre lo más llamativo es que en el evento se anunció que estarán presentes Claudio Cannigia y el mítico lateral brasileño "Cafú".

La "Latin Bangla Super Cup" arrancará durante la tarde con un primer partido en el Estadio Nacional, ubicado en Daca, la capital de Bangladesh. Este primer encuentro será disputado por la representación local de Red Green Future Star y el conjunto brasileño conformado por el São Bernardo FC, que compite en la tercera división del fútbol brasileño.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/periodistan_/status/1996250761462702260&partner=&hide_thread=false ¡LA "SELECCIÓN ARGENTINA" EN BANGLADESH!



En 2 días comienza el torneo más extraño de la historia del fútbol, la "Latin Bangla Super Cup".

Con el objetivo de fomentar más el deporte en su país, un empresario bangladeshí ideó un triangular entre un equipo local, uno argentino y… pic.twitter.com/uRT0Fnl1a5 — Periodistán (@periodistan_) December 3, 2025 El conjunto que representará a Argentina tendrá que esperar hasta el 8 de diciembre, cuando se dispute la segunda fecha de la "Latin Bangla Super Cup", también contra el equipo de Bangladesh. Por el lado nacional, el equipo está conformado por jugadores del Club Atlético Charlone que pertenece a la Liga de General Villegas.

Recién en la última fecha se disputará el clásico más importante del mundo: Argentina y Brasil, pero en un torneo amistoso que sucederá en la capital de Bangladesh. Cabe destacar que todos los equipos fueron conformados por jugadores sub20.