15 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Inesperado: brilló en el fútbol argentino y ahora tiene un canal de streaming en Estados Unidos

El exdelantero dejó atrás su carrera como futbolista para dedicarse a un curioso espacio virtual.

Por
El Payasito transformó su pasión por el fútbol en un puente hacia la educación y la comunicación.

El Payasito transformó su pasión por el fútbol en un puente hacia la educación y la comunicación.

Brilló con la camiseta de Estudiantes de La Plata, se ganó a la hinchada de Racing, salió campeón en Arsenal y hoy sorprende con una nueva faceta lejos de las canchas. Pablo Lugüercio, recordado por su entrega y carisma dentro del campo de juego, decidió reinventarse y dar un giro a su vida profesional al instalarse en Estados Unidos, donde fundó un canal de streaming dedicado al deporte y la educación. Desde ese espacio, usa su experiencia futbolística para darle una mirada formativa que busca inspirar a las nuevas generaciones.

La Sub 20 se ilusiona en Chile.
Te puede interesar:

Argentina va en busca de una nueva final juvenil tras 18 años

El exdelantero, conocido popularmente como el Payasito, dejó una huella especial en el fútbol argentino por su estilo y su compromiso dentro de la cancha. Hoy, radicado en Atlanta, Lugüercio canaliza esa misma energía en nuevos proyectos vinculados al bienestar y el desarrollo personal de los deportistas. Además de impulsar su plataforma de streaming, llamada Pimba, se dedica a brindar charlas motivacionales, escribir libros y acompañar a jugadores en su crecimiento dentro y fuera del campo.

El Payasito transformó su pasión por el fútbol en un puente hacia la educación y la comunicación deportiva, manteniendo siempre el sello de compromiso y autenticidad que lo caracterizó desbordando por alguna banda de la cancha.

luguercio Pimba

El paso de Pablo Lugüercio por el fútbol

Nacido en La Plata en 1982, Lugüercio inició su carrera en las divisiones juveniles de Estudiantes y debutó en Primera en 2001. Luego de breves pasos por Defensa y Justicia y la Universidad San Martín de Porres de Perú, logró consolidarse en el equipo dirigido por Diego Simeone, con quien alcanzó el título del Torneo Apertura 2006. En esa campaña marcó uno de los goles del histórico 7-0 frente a Gimnasia, un recuerdo que quedó grabado en la memoria de sus hinchas.

Su rendimiento lo llevó a jugar más de 130 partidos con esa camiseta antes de emigrar a Racing en 2008, donde se ganó el respeto de los hinchas por su sacrificio en un momento complicado para el club. Aunque no consiguió títulos, su entrega en los cuatro años que vistió la celeste y blanca lo convirtió en un referente de aquella etapa.

luguercio

Luego de su paso por la Academia, continuó su carrera en el Barcelona de Ecuador, Arsenal, Olimpo y Aldosivi, donde encontró continuidad y buenos números: 10 goles y 7 asistencias entre 2014 y 2017. Finalmente, regresó a Estudiantes para cerrar su trayectoria profesional en 2019, con un emotivo homenaje en el estadio de La Plata.

Luego del retiro, se desempeñó como asesor deportivo del Pincha y fundó proyectos como Wake Up Global Academy y la ONG Education & Sports, orientados a acompañar a futbolistas en su desarrollo humano. Además, publicó el libro Herramientas para desarrollarte en el deporte y actualmente dirige desde Atlanta su canal de streaming en español, Pimba, un espacio que mezcla deporte, educación y experiencias personales.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Sergio Romero se fue de Boca.

Sergio Romero rescindió su contrato con Boca y jugará en Argentinos Juniors: "Algún día volveré"

Mateo Retegui anotó los primeros dos goles de Italia ante Israel.
play

Gracias a un argentino, Italia se salvó del papelón: goleó a Israel y aseguró el repechaje para el Mundial 2026

Después del Milan, este jugador tuvo un breve paso por la Lazio.

Salió de River, Milan lo pagó 18 millones y terminó su carrera a temprana edad

Recibe la pelota en el aire y de volea le pega de lleno, clavando la pelota en el ángulo derecho

Sorprendió a todos: el golazo del guardaespaldas de Messi que se volvió viral

Icardi disfruta de su paso por Estambul.

El look total dark con el que Mauro Icardi deslumbró en el otoño turco

Argentina - Puerto Rico jugarán en Miami desde las 21

Argentina - Puerto Rico, por un amistoso internacional: formaciones, televisión y quiénes podrían debutar

Rating Cero

La empresa detalló los nuevos lanzamientos.

Marvel confirmó la continuación de diferentes historias que llegarán a Disney+ el próximo año: cuáles son

La indirecta de Wanda Nara a la China Suárez en MasterChef Celebrity.

Qué es Tatiana: la indirecta de Wanda Nara a la China Suárez en MasterChef Celebrity

La nueva serie de la plataforma de streaming.
play

Reclutas, la serie de Netflix sobre la estadía en un ejército que pone en jaque a peligrosas tradiciones: de qué se trata

El tráiler nos permite ver a Yahya Abdul-Mateen II en el papel de Simon Williams,
play

Wonder Man es el primer estreno de Marvel para 2026: ¿se verá un tono distinto de la franquicia?

¿Qué pasó con las cuentas de Twitch?

Nico Occhiato y Nati Jota anunciaron que le suspendieron las cuentas de Luzu TV y Olga

La nueva foto de La Oreja de Van Gogh. 

La Oreja de Van Gogh confirmó la vuelta de Amaia Montero y la salida de uno de sus fundadores

últimas noticias

Los carteles que aparecen en las escuelas.

La Libertad Avanza apeló el rechazo a la reimpresión de los afiches en provincia de Buenos Aires

Hace 7 minutos
Messi, y un nuevo récord.

Messi rompió un nuevo récord mundial a nivel selección: le sacó el puesto a Neymar

Hace 9 minutos
Conoce dónde quedan los consulados. 

Últimos días de la Ley de Nietos: cuál es el Consulado de España que me corresponde para tramitar la ciudadanía

Hace 13 minutos
Laurta había contratado a Palacio para que lo llevara a Córdoba.

Qué dijo Pablo Laurta sobre Martín Palacio, el remisero que habría asesinado

Hace 15 minutos
La empresa detalló los nuevos lanzamientos.

Marvel confirmó la continuación de diferentes historias que llegarán a Disney+ el próximo año: cuáles son

Hace 28 minutos