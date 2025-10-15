El Payasito transformó su pasión por el fútbol en un puente hacia la educación y la comunicación.

Brilló con la camiseta de Estudiantes de La Plata, se ganó a la hinchada de Racing, salió campeón en Arsenal y hoy sorprende con una nueva faceta lejos de las canchas. Pablo Lugüercio , recordado por su entrega y carisma dentro del campo de juego, decidió reinventarse y dar un giro a su vida profesional al instalarse en Estados Unidos, donde fundó un canal de streaming dedicado al deporte y la educación . Desde ese espacio, usa su experiencia futbolística para darle una mirada formativa que busca inspirar a las nuevas generaciones.

El exdelantero, conocido popularmente como el Payasito, dejó una huella especial en el fútbol argentino por su estilo y su compromiso dentro de la cancha. Hoy, radicado en Atlanta, Lugüercio canaliza esa misma energía en nuevos proyectos vinculados al bienestar y el desarrollo personal de los deportistas. Además de impulsar su plataforma de streaming, llamada Pimba, se dedica a brindar charlas motivacionales, escribir libros y acompañar a jugadores en su crecimiento dentro y fuera del campo.

El Payasito transformó su pasión por el fútbol en un puente hacia la educación y la comunicación deportiva, manteniendo siempre el sello de compromiso y autenticidad que lo caracterizó desbordando por alguna banda de la cancha.

Nacido en La Plata en 1982, Lugüercio inició su carrera en las divisiones juveniles de Estudiantes y debutó en Primera en 2001. Luego de breves pasos por Defensa y Justicia y la Universidad San Martín de Porres de Perú, logró consolidarse en el equipo dirigido por Diego Simeone, con quien alcanzó el título del Torneo Apertura 2006. En esa campaña marcó uno de los goles del histórico 7-0 frente a Gimnasia, un recuerdo que quedó grabado en la memoria de sus hinchas.

Su rendimiento lo llevó a jugar más de 130 partidos con esa camiseta antes de emigrar a Racing en 2008, donde se ganó el respeto de los hinchas por su sacrificio en un momento complicado para el club. Aunque no consiguió títulos, su entrega en los cuatro años que vistió la celeste y blanca lo convirtió en un referente de aquella etapa.

Luego de su paso por la Academia, continuó su carrera en el Barcelona de Ecuador, Arsenal, Olimpo y Aldosivi, donde encontró continuidad y buenos números: 10 goles y 7 asistencias entre 2014 y 2017. Finalmente, regresó a Estudiantes para cerrar su trayectoria profesional en 2019, con un emotivo homenaje en el estadio de La Plata.

Luego del retiro, se desempeñó como asesor deportivo del Pincha y fundó proyectos como Wake Up Global Academy y la ONG Education & Sports, orientados a acompañar a futbolistas en su desarrollo humano. Además, publicó el libro Herramientas para desarrollarte en el deporte y actualmente dirige desde Atlanta su canal de streaming en español, Pimba, un espacio que mezcla deporte, educación y experiencias personales.