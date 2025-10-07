Nuevo streaming del Conicet: lograron extraer la parte del pie de un dinosaurio

Después del éxito de la expedición en el fondo del mar, los científicos muestran en vivo cómo es de la tierra en la Patagonia.

Se puede mirar en vivo entre el 6 y 10 de octubre por YouTube.

El nuevo streaming del Conicet en la Patagonia tuvo su primer éxito con el hallazgo de restos fósiles de dinosaurios . Este martes se pudo ver en vivo cómo lograron extraer parte del pie del animal .

La expedición paleontológica Expedición Cretácica I se desarrolla en Río Negro , en el Salitral Moreno, ubicado a 30 kilómetros de General Roca. El lugar, de 70 millones de años, es considerado una ventanas más completas a la extinción de estos reptiles terrestres .

Durante cinco días, un equipo de 20 investigadores del Laboratorio de Anatomía Comparada y Evolución de los Vertebrados (LACEV-CONICET) muestra en directo el trabajo de campo, desde la excavación hasta la recuperación de restos del Bonapartenykus ultimus, un dinosaurio argentino descubierto en la zona.

El trabajo está encabezado por el paleontólogo Federico Agnolín (Conicet – Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia”) y tiene el respaldo de la Fundación Azara, National Geographic Society y la Secretaría de Cultura de Río Negro.

La travesía que se inició el lunes 6 y se extenderá hasta el 10 de octubre, reanudó las excavaciones donde en 2024 se halló la garra de un ejemplar de esta especie. Intentarán recuperar el resto del esqueleto.

Expedición Cretácica I Redes Sociales

Cómo ver el streaming del Conicet

El nuevo streaming de esta campaña se podrá ver desde YouTube, a través del canal Paleocueva Lacev. También se podrá ver por Instagram en la cuenta @paleocueva_lacev. Los científicos tienen internet satelital de alta velocidad en el campamento para realizar la transmisión.