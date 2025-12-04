Horóscopo de hoy, viernes 5 de diciembre

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Conoce lo que te depara el horóscopo para este viernes 5 de diciembre de 2025 con relación al amor, salud, abajo según tu signo del zodíaco.

(21 de marzo al 20 de abril)

El clima sentimental está tormentoso. Una boda imprevista desequilibrará su presupuesto. Su autoestima le permite conseguir sus metas laborales. Día agotador, respete sus horas de sueño.

(21 de abril al 21 de mayo)

Amor y familia, viento en popa. Tiene un excepcional olfato financiero, aprovéchelo. Exponga sus prioridades laborales de manera clara. Relájese, tiene que huir de la crispación.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Si vive en pareja, discusiones de tipo doméstico. Un viaje de negocios al extranjero le acarrea gastos inesperados. Actúe con decisión y mejorarán sus relaciones laborales. La vida sedentaria que lleva hace que su colesterol aumente.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Tiene cierto desasosiego, quizá persiga un amor inaccesible. Se puede aprender a vivir con menos dinero. Su eficacia en el trabajo es indiscutible. Si se ha puesto a dieta, no deje de controlarse.

Leo

(23 de julio al 22 de agosto)

Puede que se vea inmerso en una aventura amorosa. Le conviene reducir al máximo los gastos. Su nuevo nombramiento dará beneficios a su empresa. Ponga a punto su cuerpo, por ejemplo, bailando.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Falta de entendimiento con la persona amada. Si no quiere pasar apuros debe empezar a ahorrar. Trabaje duro para hacer realidad sus sueños. Gracias a su fuerza de voluntad, está sano y fuerte.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Su pareja sabe defenderse sola, no la atosigue. Confiar en la suerte al hacer inversiones es arriesgado, infórmese. Adelante con ese nuevo proyecto profesional. Dolores de espalda; cuidado con las posturas.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Estar sin un amor a la vista también tiene sus ventajas. Económicamente le va bastante bien. No entre en ningún tipo de provocación en el trabajo. Cuide su salud actuando con moderación y equilibrio.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Situación bastante emocionante en lo sentimental. Hoy resolverá los temas económicos pendientes. Por fin sus jefes reconocen su eficiencia. Calma con los imprevistos si no quiere acabar de los nervios.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Situación delicada en su relación de pareja. Una reparación de su vehículo le fastidia el presupuesto. En el trabajo, puede llegar a estar tenso e irritable. Oblíguese a un reposo saludable.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Será muy solicitado y requerido por el sexo opuesto. Hoy recibirá un dinero extra. Entablará nuevos contactos útiles para su empresa. El descanso y las actividades recreativas son compatibles.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Se puede enamorar platónicamente y no desear más. Crece la entrada de dinero extra. Entablará nuevos contactos útiles para su empresa. El botiquín manténgalo bajo llave, y consulte al médico.