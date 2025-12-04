4 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Lionel Scaloni palpitó el sorteo del Mundial 2026: "La expectativa es máxima"

El entrenador de la Selección será el protagonista de la ceremonia, ya que ingresará con la Copa del Mundo obtenida en Qatar 2022, y confesó que lo único que le preocupa es que los jugadores "lleguen bien".

Por
Scaloni arribó a Estados Unidos para participar del sorteo.

Scaloni arribó a Estados Unidos para participar del sorteo.

X (@Argentina)

El entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, llegó a Estados Unidos para el esperado sorteo de la Copa del Mundo 2026, habló con la prensa tras su arribo en Washington DC y tocó todos los temas: "La expectativa es máxima", expresó.

El insólito torneo fue organizado por un empresario que preside la asociación de boxeo de Bangladesh.
Te puede interesar:

Arranca en Bangladesh el torneo de futbol más extraño de 2025: Argentina presenta una selección de un pueblo bonaerense

"Comparado con el sorteo anterior, estoy un poco más tranquilo. En el anterior hicimos muchas cuentas. Mañana, después del sorteo, haremos todas las cuentas. Viendo lo que pasó el Mundial pasado, todas las cuentas que hicimos no se dieron. Lo más importante es saber que, para intentar hacer algo, tenés que enfrentarte a los mejores y en este Mundial habrán muchos buenos", explicó el oriundo de Pujato.

Embed

En medio de toda la ilusión, Scaloni apuntó a cómo llegará la Selección a este certamen: "Seguimos batallando y luchando como si este equipo no hubiera ganado nada, que es lo que hay que hacer: seguir tratando de ganar. Lo que realmente me preocupa es que lleguen bien los chicos".

Luego, el entrenador argentino se refirió a la Finalissima, que aún no tiene fecha confirmada para jugarse ante España. "No es tanto por la incomodidad el partido con España. Se podría haber jugado antes. No tenemos noticias. Viajé ahora con el DT de España, que es mi amigo, y no tiene confirmación absoluta", aseguró Scaloni.

Otro de los temas por el cual le preguntaron fue por la presencia de Lionel Messi en el Mundial 2026, a lo que respondió: "Lo decidirá él y acompañaremos la decisión que tome. Por ahora, todo va bien, pero falta tiempo. Aunque parezca que está cerca, seis meses en el fútbol son mucho. Esperemos que esté bien y tome la mejor decisión. Se ha ganado poder decidir".

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Dybala estuvo ausente en los últimos encuentros de la Selección argentina.

En el cuerpo técnico de Scaloni revelaron la verdad sobre el futuro de Dybala en la Selección argentina

Bielsa y el Mundial 2002: el grupo de la muerte lo eliminó en primera ronda.

Los "grupos de la muerte" que marcaron los Mundiales: los cruces históricos y las eliminaciones más dolorosas

Ricardo Caruso Lombardi tiene 63 años.

La inquietante revelación de Ricardo Caruso Lombardi sobre el tumor cerebral que le descubrieron hace unos años

El plantel de Gimnasia sigue en la lucha por el campeonato.

El plantel de Gimnasia no se presentó al entrenamiento en reclamo a la falta de pago

Aníbal Moreno debutó con la Selección argentina en octubre.

Fue convocado hace poco por Scaloni y tiene chances de regresar al fútbol argentino

El sorteo se realizará este viernes.

Mundial 2026: a qué hora es el sorteo y cómo verlo en vivo

Rating Cero

Wanda y Mauro habrían acordado la tenencia de sus hijas durante las fiestas.

Wanda Nara y Mauro Icardi ya habrían arreglado con quién pasarán las fiestas sus hijas

La conductora dio su versión sobre el incidente en la gala de Gente.

"Eso es falso": Laurita Fernández negó el piropo a Nico Occhiato delante de Flor Jazmín Peña

La mediática y el exfutbolista sorprendieron a sus seguidores al compartir un divertido video actuando y cantando.

Video: Wanda Nara y Maxi López alentaron la idea de regresar con una canción de Sebastián Yatra

La mediático habló con tono diplomático pero marcó su lugar en el reality de Telefe.

"Es una...": Marixa Balli empezó la guerra por la llegada de Yanina Latorre a MasterChef Celebrity

Es uno de los aromas que más disfruta su marido.

Este es el perfume favorito de Luisana Lopilato: cuánto sale

Premio Martín Fierro.
play

Martín Fierro de Cine y Series 2025: todos los nominados y cómo ver la ceremonia

últimas noticias

El organismo comunicó quiénes son los beneficiarios que cobrarán en las sucursales bancarias.

Cuándo cobro ANSES: Pago Único, Asignaciones de PNC y Desempleo, este viernes 5 de diciembre

Hace 31 minutos
Enterate que depara para tu signo en cuestiones de dinero, amor y trabajo.

Horóscopo de hoy, viernes 5 de diciembre

Hace 48 minutos
Scaloni arribó a Estados Unidos para participar del sorteo.

Lionel Scaloni palpitó el sorteo del Mundial 2026: "La expectativa es máxima"

Hace 59 minutos
El grupo había viajado a Estados Unidos por la despedida de soltero de uno de ellos.

Los argentinos detenidos en Miami por robar en un shopping ya están en Mendoza

Hace 1 hora
Lamelas aseguró que vino a ayudar a Javier Milei.

El embajador de EEUU ratificó las "relaciones carnales": "Trump me pidió que ayudara a su amigo, Javier Milei"

Hace 1 hora