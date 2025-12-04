Lionel Scaloni palpitó el sorteo del Mundial 2026: "La expectativa es máxima" El entrenador de la Selección será el protagonista de la ceremonia, ya que ingresará con la Copa del Mundo obtenida en Qatar 2022, y confesó que lo único que le preocupa es que los jugadores "lleguen bien". Por + Seguir en







Scaloni arribó a Estados Unidos para participar del sorteo. X (@Argentina)

El entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, llegó a Estados Unidos para el esperado sorteo de la Copa del Mundo 2026, habló con la prensa tras su arribo en Washington DC y tocó todos los temas: "La expectativa es máxima", expresó.

"Comparado con el sorteo anterior, estoy un poco más tranquilo. En el anterior hicimos muchas cuentas. Mañana, después del sorteo, haremos todas las cuentas. Viendo lo que pasó el Mundial pasado, todas las cuentas que hicimos no se dieron. Lo más importante es saber que, para intentar hacer algo, tenés que enfrentarte a los mejores y en este Mundial habrán muchos buenos", explicó el oriundo de Pujato.

Luego, el entrenador argentino se refirió a la Finalissima, que aún no tiene fecha confirmada para jugarse ante España. "No es tanto por la incomodidad el partido con España. Se podría haber jugado antes. No tenemos noticias. Viajé ahora con el DT de España, que es mi amigo, y no tiene confirmación absoluta", aseguró Scaloni.

Otro de los temas por el cual le preguntaron fue por la presencia de Lionel Messi en el Mundial 2026, a lo que respondió: "Lo decidirá él y acompañaremos la decisión que tome. Por ahora, todo va bien, pero falta tiempo. Aunque parezca que está cerca, seis meses en el fútbol son mucho. Esperemos que esté bien y tome la mejor decisión. Se ha ganado poder decidir".