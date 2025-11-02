IR A
Nicki Nicole habría dejado a Lamine Yamal por un reconocido influencer

El conductor Ángel De Brito se encargó de revelar una escandalosa situación vinculada a la separación mediática.

Lamine Yamal y Nicki Nicole se habrían separado por una infidelidad.

A través de sus historias de Instagram, De Brito compartió una seguidilla de mensajes que recibió por privado y sorprendió a sus seguidores. "Buenas Ángel, ¡perdona la hora! Una amiga mía ayer la vio irse con Mernuel, uno de los chicos youtuber de moda. Estuvieron juntos toda la noche y se fueron juntos", comenzó por expresar.

Por otro lado, el conductor de LAM agregó: "Todo el mundo estaba especulando esto porque de la nada ella se metió al stream de Yanina el otro día. Y ayer estuvieron juntos. En Picheo, un boliche de Capital". Así, quedaría descartada la posibilidad de que se haya terminado el romance porque lo decidieron de mutuo acuerdo.

Ángel De Brito expuso a Nicki Nicole en redes sociales.

En la actualidad, Manuel Merlo, conocido popularmente como Mernuel, es uno de los referentes del mundo del streaming, donde comparte equipo con Santiago "Bauletti" Baietti. De esta manera, Nicki Nicole se habría metido de lleno en un nuevo mundo reconocido, tal y como sucedió con Trueno, Peso Pluma y el reciente Lamine Yamal.

Lamine Yamal sorprendió con un look retro.

