A través de sus historias de Instagram, De Brito compartió una seguidilla de mensajes que recibió por privado y sorprendió a sus seguidores. "Buenas Ángel, ¡perdona la hora! Una amiga mía ayer la vio irse con Mernuel, uno de los chicos youtuber de moda. Estuvieron juntos toda la noche y se fueron juntos", comenzó por expresar.
Por otro lado, el conductor de LAM agregó: "Todo el mundo estaba especulando esto porque de la nada ella se metió al stream de Yanina el otro día. Y ayer estuvieron juntos. En Picheo, un boliche de Capital". Así, quedaría descartada la posibilidad de que se haya terminado el romance porque lo decidieron de mutuo acuerdo.
En la actualidad, Manuel Merlo, conocido popularmente como Mernuel, es uno de los referentes del mundo del streaming, donde comparte equipo con Santiago "Bauletti" Baietti. De esta manera, Nicki Nicole se habría metido de lleno en un nuevo mundo reconocido, tal y como sucedió con Trueno, Peso Pluma y el reciente Lamine Yamal.
Lamine Yamal, ícono de estilo: fichó por la moda sporty de los 90's con un conjunto espectacular