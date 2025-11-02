Nicki Nicole habría dejado a Lamine Yamal por un reconocido influencer El conductor Ángel De Brito se encargó de revelar una escandalosa situación vinculada a la separación mediática.







Lamine Yamal y Nicki Nicole se habrían separado por una infidelidad. Instagram

El conductor Ángel De Brito reveló que Nicki Nicole habría dejado a Lamine Yamal por un reconocido influencer, algo que generó un fuerte escándalo viral en redes sociales luego de lo que fue la confirmación de ambos, ya que ellos mismos se encargaron de anunciar que no hubo infidelidades.

A través de sus historias de Instagram, De Brito compartió una seguidilla de mensajes que recibió por privado y sorprendió a sus seguidores. "Buenas Ángel, ¡perdona la hora! Una amiga mía ayer la vio irse con Mernuel, uno de los chicos youtuber de moda. Estuvieron juntos toda la noche y se fueron juntos", comenzó por expresar.

Por otro lado, el conductor de LAM agregó: "Todo el mundo estaba especulando esto porque de la nada ella se metió al stream de Yanina el otro día. Y ayer estuvieron juntos. En Picheo, un boliche de Capital". Así, quedaría descartada la posibilidad de que se haya terminado el romance porque lo decidieron de mutuo acuerdo.

Ángel De Brito historia Nicki Nicole Lamine Yamal separación Ángel De Brito expuso a Nicki Nicole en redes sociales. Captura Instagram En la actualidad, Manuel Merlo, conocido popularmente como Mernuel, es uno de los referentes del mundo del streaming, donde comparte equipo con Santiago "Bauletti" Baietti. De esta manera, Nicki Nicole se habría metido de lleno en un nuevo mundo reconocido, tal y como sucedió con Trueno, Peso Pluma y el reciente Lamine Yamal.

