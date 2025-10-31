31 de octubre de 2025 Inicio
Superman 2: datos curiosos de la filmación que seguro no sabías

Después de 12 años, Henry Cavill colgó la capa y ahora el nuevo Superman es David Corenswet.

Romina Vallone
Por
Romina Vallone
Datos curiosos del detrás de escena del nuevo Superman que probablemente no sabías.

Luego del éxito de la primera versión sin su protagonista Henry Cavill, se vino Superman 2 y hay algunos datos curiosos del detrás de escena que probablemente no sabías.

El sello de la serie, la pelea del pasillo, es un único plano secuencia.
"Daredevil: Born Again", tercera temporada: todo lo que tenés que saber

Primero lo importante: después de 12 años, Henry Cavill colgó la capa y ahora el nuevo Superman es David Corenswet. Su director James Gunn —fanático de la saga original— metió varios guiños y homenajes.

  • ¿Si te digo que las imágenes del vuelo sobre el Ártico las hicieron manualmente sin usar CGI? Montaron pantallas 360° con imágenes reales del Ártico y pusieron al actor en un soporte que giraba mientras dos camarógrafos lo filmaban desde distintos ángulos. El resultado fueron imágenes impresionantes.
  • Para suspender en el aire a Lois y Superman en la icónica escena del beso, usaron arneses. Eso seguro ya lo sabías, el dato que no conocías es que esta imagen la censuraron en India por considerarla muy sensual.
  • Otra locura fue que casi no usaron efectos digitales. Hasta los robots que aparecen fueron creados de verdad, diseñados especialmente para la película. Y así lo mostró su propio director en sus redes sociales.
  • Uno de los personajes más queribles de esta película es Krypto, el perro de Superman. El dato es que está inspirado en Ozu, el perro del director. Su apariencia sirvió de inspiración. Lo escanearon en 3D y lo convirtieron en el mejor amigo del protagonista.
  • Y la joya de los homenajes: aparece William Reeve, hijo de Christopher Reeve, el Superman original. En la vida real es periodista deportivo y acá lo vemos justamente como reportero. Un guiño directo al legado de su papá.
  • Una de las escenas que llamó mucho la atención es el cameo de la prima de Superman, Supergirl. Básicamente, filtraron un adelanto de la nueva película de DC que protagonizará la actriz australiana Milly Alcock.
  • ¿Y le prestaste atención al nuevo logo de Superman? Es la combinación entre el viejo logo de ‘Kingdom Come’, el cómic elseworld que nos presenta un Hombre de Acero ya retirado que debe volver a la acción. El negro, reemplazado por el color amarillo del Superman actual, es un guiño a la conexión entre pasado y futuro, apostando por una imagen nunca antes vista en live action.

Así que ya sabés: Superman 2 no solo renueva al héroe, también trae nostalgia, efectos prácticos y hasta un perrito que se roba la película.

