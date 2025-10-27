IR A
Nicki Nicole no fue aceptada por la familia de Lamine Yamal: "No hay esperanzas..."

La cantante rosarina mantiene un vínculo muy tenso con el círculo cercano del futbolista español y parece ser un caso perdido.

La familia de Lamine Yamal no habría aceptado a Nicki Nicole.

En diálogo con el conductor Juan Etchegoyen, el periodista español Roberto Antolín reveló la frase que le habría dicho la familia de Lamine Yamal a Nicki Nicole: "Aquí no la traigas que no la queremos ver". Incluso, recordó que la rosarina no estuvo durante la gala del Balón de Oro en París, Francia, algo que habría sido por esta misma razón y no por compromisos personales de ella.

Pero esto no fue lo único, sino que Antolín luego agregó más detalles sobre la relación: "No hay esperanzas de que entre la familia de Lamine y Nicki Nicole se lleven bien en algún momento, la familia se lo dejó en claro". De esta manera, el romance no parece tener muchas posibilidades de tener un futuro a largo plazo.

Lamine Yamal Nicki Nicole
El romance entre Yamal y Nicole parece tener fecha de vencimiento.

Lo cierto es que el romance entre Lamine Yamal y Nicki Nicole está en el ojo de la tormenta en redes sociales, ya que el jugador bajó su nivel y, como es habitual, los fanáticos de Barcelona le echaron la culpa a la pareja. Con todos estos agregados, hay mucha incertidumbre con respecto al futuro inmediato de la relación amorosa.

Cariñoso mensaje de Nicki Nicole a Lamine Yamal luego de que perdiera el Balón de Oro: "Mi estrella..."

La cantante rosarina Nicki Nicole compartió un cariñoso mensaje para el futbolista español Lamine Yamal luego de que quedara en la segunda posición del Balón de Oro, premio que ganó el jugador francés Ousmane Dembélé tras su magnífica temporada con Paris Saint-Germain.

Lamine Yamal gol Champions League dedicado Nicki Nicole
Lamine Yamal no pudo contra Dembélé y fue consolado por Nicki Nicole.

